Microsoft impose à nouveau Edge, et la liste des plaintes s'allonge.

Publié le: 05/06/2026 @ 17:27:45: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
Microsoft est de nouveau sous le feu des critiques pour la promotion de son navigateur Edge sur Windows. Cette fois-ci, la Browser Choice Alliance a pris position, accusant le géant de Redmond d'exploiter sa position dominante sur le marché des PC pour promouvoir sa propre solution au détriment de ses concurrents, dans une lettre ouverte adressée au PDG de Microsoft, Satya Nadella. La Browser Choice Alliance regroupe plusieurs fabricants de navigateurs web, dont Google Chrome, Opera, Vivaldi, Midori, BrowserWorks et Wavebox. Selon cette organisation, Microsoft s'efforce depuis des années de rendre difficile l'utilisation de navigateurs alternatifs et de dissuader les utilisateurs de passer à Edge. Dans leur lettre, l'organisation souligne que les utilisateurs de Windows devraient avoir une totale liberté de choix quant à leurs logiciels, et que les pratiques actuelles de l'entreprise ne sont pas toujours conformes à cet idéal. Parmi les critiques formulées, on retrouve les messages affichés lors du téléchargement de navigateurs concurrents, les bannières publicitaires incitant les utilisateurs à privilégier Edge, et les solutions qui, selon l'organisation, compliquent la modification du navigateur par défaut.
La Browser Choice Alliance rappelle également les agissements controversés de Microsoft par le passé. Auparavant, Edge se lançait automatiquement au démarrage du système. Microsoft faisait également la promotion de ce navigateur lors de la recherche de produits concurrents et aurait exercé des pressions sur les fabricants d'ordinateurs pour qu'ils utilisent Edge comme navigateur principal. L'organisation réclame une série de changements visant à rétablir l'égalité de traitement entre tous les fabricants. Parmi les propositions figurent le rétablissement de la possibilité de changer facilement de navigateur par défaut en un seul clic, l'ouverture de tous les liens web dans le programme choisi par l'utilisateur, la suppression des messages promotionnels concernant Edge et la fin de l'utilisation des mises à jour Windows pour suggérer à nouveau le navigateur de Microsoft. Une attention particulière a également été portée au mode S, qui restreint l'installation d'applications provenant de sources autres que le Microsoft Store. Selon la Browser Choice Alliance, cette solution entrave l'utilisation de navigateurs alternatifs et limite la liberté des utilisateurs.
Il est peu probable que cette lettre produise l'effet escompté. Des préoccupations similaires ont été soulevées il y a longtemps, et Microsoft est resté sourd à ces critiques. Il en sera probablement de même à nouveau.
La Browser Choice Alliance rappelle également les agissements controversés de Microsoft par le passé. Auparavant, Edge se lançait automatiquement au démarrage du système. Microsoft faisait également la promotion de ce navigateur lors de la recherche de produits concurrents et aurait exercé des pressions sur les fabricants d'ordinateurs pour qu'ils utilisent Edge comme navigateur principal. L'organisation réclame une série de changements visant à rétablir l'égalité de traitement entre tous les fabricants. Parmi les propositions figurent le rétablissement de la possibilité de changer facilement de navigateur par défaut en un seul clic, l'ouverture de tous les liens web dans le programme choisi par l'utilisateur, la suppression des messages promotionnels concernant Edge et la fin de l'utilisation des mises à jour Windows pour suggérer à nouveau le navigateur de Microsoft. Une attention particulière a également été portée au mode S, qui restreint l'installation d'applications provenant de sources autres que le Microsoft Store. Selon la Browser Choice Alliance, cette solution entrave l'utilisation de navigateurs alternatifs et limite la liberté des utilisateurs.
Il est peu probable que cette lettre produise l'effet escompté. Des préoccupations similaires ont été soulevées il y a longtemps, et Microsoft est resté sourd à ces critiques. Il en sera probablement de même à nouveau.
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