PubliÃ© le: 05/06/2026 @ 16:18:13: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Dans The Confinement, l'histoire va droit au but. Vous vous rÃ©veillez prisonnier d'un complexe brutaliste et stÃ©rile gÃ©rÃ© par une intelligence artificielle sadique baptisÃ©e AmokAI. Cette IA vous traite comme un rat de laboratoire et vous soumet Ã une sÃ©rie de tests de diagnostic mortels. Il n'y a pas de chichis, pas de longs dialogues, le but est de courir, sauter, glisser et survivre pour s'Ã©chapper. L'environnement lui-mÃªme est votre unique ennemi. Le cÅ“ur du jeu repose entiÃ¨rement sur son systÃ¨me de dÃ©placement. C'est un precision platformer pur et dur qui demande une concentration totale. Vous allez devoir enchaÃ®ner sprints, glissades, wall-runs (courses sur les murs) et dashes stratÃ©giques dans des parcours d'obstacles de plus en plus Ã©troits et verticaux. Le jeu exige que vous fassiez confiance Ã votre vitesse. Le saut possÃ¨de un arc trÃ¨s cohÃ©rent et prÃ©visible, ce qui permet d'ajuster ses trajectoires au millimÃ¨tre prÃ¨s. L'inertie est cruciale : la moindre hÃ©sitation brise le rythme et conduit Ã une mort instantanÃ©e. FidÃ¨le aux codes du genre, la mort vous renvoie instantanÃ©ment au dÃ©but du niveau sans aucun temps de chargement. Une fois la partie lancÃ©e, un court tutoriel vous apprendra les bases : courir, sauter et utiliser les bonus. Au fil des niveaux, vous dÃ©couvrirez diffÃ©rents obstacles Ã esquiver ou Ã franchir, ainsi que des commandes ultra-rÃ©actives. Le but du jeu est de terminer chaque niveau le plus rapidement possible , ce qui garantit une excellente rejouabilitÃ©. Le jeu se dÃ©roule en vue subjective, avec des paramÃ¨tres adaptatifs Ã l'environnement. A noter que des orbes sont dissimulÃ©s dans les niveaux pour pousser Ã l'exploration et Ã la prise de risque, maximisant la rejouabilitÃ© pour les chasseurs de trophÃ©es/succÃ¨s.
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