Google lance Gemini Go, une version allégée de son assistant IA pour les smartphones abordables

Google a annoncé l'extension de la disponibilité de Gemini aux smartphones d'entrée de gamme fonctionnant sous Android Go Edition. Cette nouvelle version, baptisée Gemini Go, est conçue pour les appareils dotés d'au moins 2 Go de RAM. Selon Google, Gemini Go est une version allégée de son assistant IA propriétaire, optimisée pour les appareils disposant d'une mémoire limitée et de performances matérielles moins élevées. Gemini Go remplace Google Assistant Go et fonctionne au sein de l'application Recherche Google. Vous pouvez lancer l'assistant en appuyant longuement sur le bouton Accueil ou le bouton Marche/Arrêt sur les appareils compatibles. Malgré sa conception simplifiée, Gemini Go prend en charge de nombreuses fonctions familières. L'assistant peut passer des appels et envoyer des messages, calculer le temps de trajet vers une destination, rechercher des restaurants et des bornes de recharge pour véhicules électriques, programmer des alarmes, créer des événements dans l'agenda, contrôler la lecture multimédia et effectuer d'autres tâches. Les utilisateurs peuvent également importer des documents, des photos et d'autres fichiers afin d'enrichir le contexte des conversations avec l'IA. Le déploiement de Gemini Go a déjà commencé, mais Google a pour habitude de déployer ses nouvelles fonctionnalités par étapes ; les utilisateurs d'appareils compatibles devront donc patienter. Cependant, étant donné qu'aucune autre entreprise n'a proposé d'application similaire jusqu'à présent, on peut raisonnablement supposer que cette fonctionnalité rencontrera un vif succès.
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