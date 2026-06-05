Reprise de la production de DDR4. Les fabricants réagissent aux prix de la DDR5

Jusqu'à récemment, la mémoire DDR4 semblait vouée à disparaître. Les fabricants d'ordinateurs et de composants encourageaient les utilisateurs à passer aux plateformes DDR5 modernes, et les générations suivantes de processeurs étaient présentées comme une évolution naturelle pour les joueurs et les passionnés d'informatique. Or, le marché connaît aujourd'hui un revirement inattendu. La hausse des prix de la mémoire DDR5 et des SSD incite de nombreux utilisateurs à se tourner vers des plateformes plus anciennes. D'après des rapports récents, plusieurs fabricants de matériel informatique augmentent leur production de cartes mères et de composants compatibles DDR4 face à la forte demande. Monter un nouvel ordinateur n'a jamais été aussi onéreux pour ceux qui recherchent un bon rapport qualité-prix. La flambée des prix de la mémoire DDR5 et des SSD a fait grimper le prix des systèmes de milieu de gamme au-delà de 1 000 $. Pour de nombreux joueurs et particuliers, cela signifie qu'il faut faire des économies. De ce fait, les plateformes plus anciennes utilisant la mémoire DDR4 regagnent en popularité. Bien que le prix des modules DDR4 ait également augmenté ces derniers mois, ils restent nettement plus abordables que leurs homologues DDR5. Ces différences sont encore plus marquées lorsqu'on considère le coût des cartes mères et des processeurs. D'après les rapports du secteur, les fabricants de cartes mères et de mémoire constatent un intérêt croissant pour le matériel basé sur la DDR4. Certaines entreprises ont déjà décidé d'augmenter leur production. Plusieurs grands fournisseurs prévoient de maintenir une production élevée de cartes mères DDR4 jusqu'au second semestre 2026, et ce, pour les plateformes de processeurs AMD et Intel. Il y a un an, peu d'analystes avaient anticipé cette situation. Le marché était censé passer progressivement à la DDR5, mais au lieu de cela, les consommateurs ont commencé à privilégier les produits de dernière minute.
La plateforme AM4 d'AMD reste la principale bénéficiaire de la situation actuelle. Malgré son lancement il y a près de dix ans, elle conserve une popularité incroyable. Les ventes de processeurs Ryzen 5000 restent soutenues, avec des modèles comme le Ryzen 5 5500 et le Ryzen 7 5800XT figurant régulièrement parmi les processeurs les plus vendus sur les principales plateformes de distribution. La décision d'AMD de relancer le processeur AMD Ryzen 7 5800X3D a donné un coup de pouce supplémentaire. Le fabricant a même dû repenser la puce, le procédé de fabrication d'origine n'étant plus disponible. On observe un phénomène similaire chez Intel. La plateforme LGA1700 reste très populaire, malgré l'émergence de solutions plus récentes. Un avantage majeur de la LGA1700 réside dans sa compatibilité avec les mémoires DDR4 et DDR5. Cela permet aux utilisateurs de monter un ordinateur beaucoup plus abordable sans avoir à investir dans des modules de nouvelle génération plus onéreux. Dans de nombreuses régions, les ventes de cartes mères LGA1700 restent comparables à celles des modèles plus récents. Il n'est donc pas surprenant que les fabricants envisagent d'élargir la gamme de modèles compatibles avec la mémoire DDR4.
Il y a quelques années encore, la DDR4 était considérée comme une technologie en voie de disparition. Aujourd'hui, la situation est tout autre. Le prix élevé des composants modernes rend les plateformes plus anciennes attrayantes pour ceux qui assemblent un ordinateur pour le jeu, le travail ou une utilisation quotidienne. Tout porte à croire que la DDR4 restera un acteur majeur du marché bien plus longtemps que prévu par les fabricants. Tant que les prix de la mémoire DDR5 ne redeviendront pas plus abordables, les utilisateurs privilégieront de plus en plus des solutions éprouvées et bien moins coûteuses. Paradoxalement, les récentes hausses de prix pourraient bien offrir à cette technologie, désormais vieille de plus de dix ans, une nouvelle période de popularité exceptionnelle.
La plateforme AM4 d'AMD reste la principale bénéficiaire de la situation actuelle. Malgré son lancement il y a près de dix ans, elle conserve une popularité incroyable. Les ventes de processeurs Ryzen 5000 restent soutenues, avec des modèles comme le Ryzen 5 5500 et le Ryzen 7 5800XT figurant régulièrement parmi les processeurs les plus vendus sur les principales plateformes de distribution. La décision d'AMD de relancer le processeur AMD Ryzen 7 5800X3D a donné un coup de pouce supplémentaire. Le fabricant a même dû repenser la puce, le procédé de fabrication d'origine n'étant plus disponible. On observe un phénomène similaire chez Intel. La plateforme LGA1700 reste très populaire, malgré l'émergence de solutions plus récentes. Un avantage majeur de la LGA1700 réside dans sa compatibilité avec les mémoires DDR4 et DDR5. Cela permet aux utilisateurs de monter un ordinateur beaucoup plus abordable sans avoir à investir dans des modules de nouvelle génération plus onéreux. Dans de nombreuses régions, les ventes de cartes mères LGA1700 restent comparables à celles des modèles plus récents. Il n'est donc pas surprenant que les fabricants envisagent d'élargir la gamme de modèles compatibles avec la mémoire DDR4.
Il y a quelques années encore, la DDR4 était considérée comme une technologie en voie de disparition. Aujourd'hui, la situation est tout autre. Le prix élevé des composants modernes rend les plateformes plus anciennes attrayantes pour ceux qui assemblent un ordinateur pour le jeu, le travail ou une utilisation quotidienne. Tout porte à croire que la DDR4 restera un acteur majeur du marché bien plus longtemps que prévu par les fabricants. Tant que les prix de la mémoire DDR5 ne redeviendront pas plus abordables, les utilisateurs privilégieront de plus en plus des solutions éprouvées et bien moins coûteuses. Paradoxalement, les récentes hausses de prix pourraient bien offrir à cette technologie, désormais vieille de plus de dix ans, une nouvelle période de popularité exceptionnelle.
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