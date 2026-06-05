Intel n'abandonne pas les cartes graphiques Arc

Intel assure n'avoir aucune intention d'abandonner ses cartes graphiques de bureau Arc. Le fabricant répond ainsi aux spéculations persistantes concernant un éventuel abandon des GPU dédiés. Ces déclarations, faites lors du Computex 2026, visent à rassurer ceux qui craignent un retrait complet du fabricant du marché des jeux vidéo. Le sujet a été abordé à nouveau lors d'une séance de questions-réponses, au cours de laquelle Alex Katouzian, responsable du groupe Client Computing d'Intel, a été interrogé sur l'avenir des cartes Arc. Le représentant de l'entreprise a souligné que les processeurs graphiques demeurent un élément essentiel de la stratégie d'Intel et continueront de faire partie de son offre. D'après Katouzian, le secteur du jeu vidéo génère d'énormes revenus sur les marchés des ordinateurs de bureau et des appareils mobiles, ce qui explique pourquoi Intel souhaite y jouer un rôle majeur. Il a ajouté que l'entreprise constate un intérêt croissant pour ses puces graphiques et que les développeurs de moteurs de jeu collaborent activement avec le fabricant pour optimiser ses produits.
L'histoire des cartes Arc n'a cependant pas été sans embûches. La première génération d'Alchemist, sortie en 2022, souffrait notamment de problèmes de pilotes et de performances avec les jeux plus anciens. La situation n'a commencé à s'améliorer qu'avec la génération Battlemage, et plus particulièrement avec l'Arc B580. Proposée à environ 250 dollars, la carte a été bien accueillie par les utilisateurs, principalement grâce à ses 12 Go de mémoire vidéo, tandis que les modèles concurrents d'AMD et de NVIDIA sur le même segment offraient seulement 8 Go. De plus, les mises à jour ultérieures des pilotes ont permis de résoudre de nombreux problèmes de performances et de compatibilité.
Le plus grand mystère demeure cependant le modèle Arc B770. Des rumeurs concernant sa sortie circulent depuis des mois, mais Intel n'a encore rien dévoilé à ce sujet. Des fuites antérieures évoquaient même une présentation autour du CES 2026, mais depuis la fin du Computex, aucune information officielle n'a été communiquée. Parallèlement, la société a dévoilé l'Arc Pro B70, une carte graphique professionnelle. Ce modèle est doté de 32 cœurs Xe, de 32 Go de mémoire GDDR6, d'une interface 256 bits et prend en charge la mémoire ECC. De nombreux observateurs y voient une version professionnelle de la puce que les joueurs attendaient avec impatience pour la potentielle Arc B770.
Comparé à AMD et NVIDIA, Intel détient encore une part de marché bien plus faible, ce qui rend chaque nouveau lancement particulièrement important pour lui.
L'histoire des cartes Arc n'a cependant pas été sans embûches. La première génération d'Alchemist, sortie en 2022, souffrait notamment de problèmes de pilotes et de performances avec les jeux plus anciens. La situation n'a commencé à s'améliorer qu'avec la génération Battlemage, et plus particulièrement avec l'Arc B580. Proposée à environ 250 dollars, la carte a été bien accueillie par les utilisateurs, principalement grâce à ses 12 Go de mémoire vidéo, tandis que les modèles concurrents d'AMD et de NVIDIA sur le même segment offraient seulement 8 Go. De plus, les mises à jour ultérieures des pilotes ont permis de résoudre de nombreux problèmes de performances et de compatibilité.
Le plus grand mystère demeure cependant le modèle Arc B770. Des rumeurs concernant sa sortie circulent depuis des mois, mais Intel n'a encore rien dévoilé à ce sujet. Des fuites antérieures évoquaient même une présentation autour du CES 2026, mais depuis la fin du Computex, aucune information officielle n'a été communiquée. Parallèlement, la société a dévoilé l'Arc Pro B70, une carte graphique professionnelle. Ce modèle est doté de 32 cœurs Xe, de 32 Go de mémoire GDDR6, d'une interface 256 bits et prend en charge la mémoire ECC. De nombreux observateurs y voient une version professionnelle de la puce que les joueurs attendaient avec impatience pour la potentielle Arc B770.
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