Word plante sur des millions d'ordinateurs. Vérifiez si votre version d'Office est concernée.

Microsoft a annoncé qu'à partir du 13 juillet, certaines versions plus anciennes des applications Office ne pourront plus modifier les documents, et que ce problème affectera à la fois les utilisateurs de Mac et certains appareils mobiles fonctionnant sous d'anciens systèmes d'exploitation. Les utilisateurs d'Office 2019 pour macOS rencontreront des difficultés majeures. Après cette date, il sera toujours possible d'ouvrir et d'imprimer des documents, mais la création de nouveaux fichiers, l'enregistrement des modifications et l'édition de documents existants ne seront plus possibles. Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote seront concernés. Microsoft explique que pour conserver toutes les fonctionnalités d'Office, les abonnés à Microsoft 365 devront mettre à jour leurs appareils vers iOS 17 ou une version ultérieure, iPadOS 17 ou une version ultérieure, ou macOS Monterey ou une version ultérieure. Office devra ensuite être mis à jour vers sa dernière version. La même situation s'applique aux utilisateurs d'Office 2021 pour Mac. La mise à jour de leur système et de leurs applications leur permettra de continuer à utiliser toutes les fonctionnalités, notamment l'édition et l'enregistrement de documents.
La situation est bien moins favorable pour les utilisateurs d'Office 2019 sur macOS. D'après les informations actuelles, Microsoft ne propose aucune solution pour conserver toutes les fonctionnalités de cette version. Concrètement, cela implique d'acheter une version plus récente d'Office ou de passer à l'abonnement Microsoft 365. Un autre problème pourrait concerner les anciens appareils Apple qui ne prennent pas en charge iOS 17 ou macOS Monterey. Les utilisateurs de ces appareils devront effectuer une mise à niveau s'ils souhaitent continuer à utiliser toutes les fonctionnalités d'Office. Des rapports indiquent que le problème proviendrait de l'expiration des certificats utilisés par les applications. Cependant, certains utilisateurs soulignent que des annonces précédentes laissaient entendre qu'Office 2019 continuerait de fonctionner, ce qui explique la controverse suscitée par ce changement. Microsoft insiste désormais sur le fait que les utilisateurs ne perdront pas leurs données stockées dans les documents.
Microsoft encourage de plus en plus les utilisateurs à passer aux versions plus récentes du logiciel et au modèle d'abonnement, même si certains clients préféraient l'achat d'une licence unique.
La situation est bien moins favorable pour les utilisateurs d'Office 2019 sur macOS. D'après les informations actuelles, Microsoft ne propose aucune solution pour conserver toutes les fonctionnalités de cette version. Concrètement, cela implique d'acheter une version plus récente d'Office ou de passer à l'abonnement Microsoft 365. Un autre problème pourrait concerner les anciens appareils Apple qui ne prennent pas en charge iOS 17 ou macOS Monterey. Les utilisateurs de ces appareils devront effectuer une mise à niveau s'ils souhaitent continuer à utiliser toutes les fonctionnalités d'Office. Des rapports indiquent que le problème proviendrait de l'expiration des certificats utilisés par les applications. Cependant, certains utilisateurs soulignent que des annonces précédentes laissaient entendre qu'Office 2019 continuerait de fonctionner, ce qui explique la controverse suscitée par ce changement. Microsoft insiste désormais sur le fait que les utilisateurs ne perdront pas leurs données stockées dans les documents.
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