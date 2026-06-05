La PDG de Xbox, constate une faible demande pour les assistants IA dans le secteur du jeu vidéo.

Publié le: 05/06/2026 @ 13:48:01: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Asha Sharma, PDG de Xbox chez Microsoft, a défendu l'annulation du projet Copilot AI pour consoles, le qualifiant de décision stratégique. Ce projet d'assistant de jeu basé sur l'IA a été abandonné après des démonstrations préliminaires et une annonce officielle concernant les consoles Xbox. Selon Sharma, les joueurs n'ont pas accueilli favorablement le concept d'un assistant IA intégré directement dans l'environnement de jeu, ce qui a motivé l'arrêt du développement. Elle a toutefois souligné que l'intelligence artificielle devait continuer à jouer un rôle dans d'autres domaines du développement de jeux. Elle considère les technologies de rendu neuronal, comparables à DLSS ou FSR, comme particulièrement utiles, notamment pour améliorer la qualité et l'efficacité graphiques. Cependant, l'IA doit résoudre un problème concret avant d'être intégrée aux produits.
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