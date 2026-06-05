Sega envisagerait de sortir une console portable modulaire axée sur la 2D.

Une offre divulguée par un fournisseur de composants électroniques alimente les spéculations concernant une possible nouvelle console portable Sega d'entrée de gamme. L'élément déclencheur a été une publication Reddit d'un employé d'un fabricant de matériel spécialisé , qui a rapporté avoir reçu une demande de renseignements d'une entreprise ayant déjà développé du matériel Sega sous licence, notamment des versions miniatures d'anciennes consoles. Selon cette publication, le concept porte sur une console portable à bas prix dotée d'un processeur ARM, d'un écran OLED de 5 pouces et d'une capacité de stockage limitée. Elle serait également équipée d'un système modulaire avec des cartouches de jeu interchangeables. Les technologies haut de gamme classiques, telles que les graphismes 3D performants, sont largement absentes. L'accent serait mis, d'après la description, sur les jeux 2D et les graphismes pixélisés. Le concept de stockage envisagé est particulièrement intéressant : au lieu de solutions modernes haute capacité, des modules eMMC industriels, moins chers et plus facilement disponibles, seraient utilisés, suggérant un système simple pour les formats de jeux plus petits. Sega n'a fait aucune confirmation officielle et l'avenir de ce projet reste incertain.
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