Test Myst (PS5) - Un nouveau remake du classique disponible

PubliÃ© le: 04/06/2026 @ 18:58:22: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
A l'origine, Myst est sorti sur Mac Os en 1993, suivie l'annÃ©e suivante par une version Windows, puis sur 3DO, Sega Saturn, Atari Jaguar en 1994 et PlayStation en 1995. Il y a eu une version Nintendo DS, une version 3DS, une version Android et bien d'autres. Le jeu a mÃªme dÃ©jÃ eu un remake sur le moteur Unity en 2014 sous le nom de realMyst (une version qui a suscitÃ© la controverse) en 2014, puis mis Ã jour en realMyst : Masterpiece Edition en 2015 avec des graphismes amÃ©liorÃ©s et de meilleures performances. Myst est incontestablement un classique adorÃ© qui a Ã©tÃ© portÃ© sur de nombreuses plateformes. Mais que vaut cette derniÃ¨re version sur l'Unreal Engine 5 ? Myst, comme on l'appelle, est une recrÃ©ation entiÃ¨rement en 3D du Myst original, initialement sorti en 2021 sur PC et Xbox. Le jeu offre quasiment le mÃªme contenu que l'original : Vous incarnez un personnage sans nom qui se retrouve sur une Ã®le Ã©trange oÃ¹ toutes sortes de secrets sont cachÃ©s. Peu de temps aprÃ¨s avoir commencÃ©, vous trouverez une note sur le sol et elle fournit des instructions pour l'utilisation d'une machine. La machine montre un message vidÃ©o d'un inconnu demandant de l'aide et ainsi votre aventure commence. Il est intÃ©ressant de savoir que l'aventure ne se dÃ©roule pas seulement sur l'Ã®le. GrÃ¢ce Ã la liaison de livres, vous voyagez dans d'autres mondes et il y a toutes sortes de crÃ©atures Ã©tranges, de machines et bien plus encore. C'Ã©tait peut-Ãªtre il y a vingt ans, mais l'histoire captive toujours avec beaucoup de profondeur pour les joueurs qui la recherchent. Sous les feux de la rampe se trouve une famille divisÃ©e par la cupiditÃ© et la colÃ¨re. Le pÃ¨re a appris Ã crÃ©er des dimensions en les Ã©crivant dans des livres, et ses fils se rÃ©vÃ¨lent n'offrir que de la richesse et du pouvoir. C'est au joueur de dÃ©couvrir ce qui arrive exactement Ã cette famille autrefois aimante. TÃ´t ou tard, le joueur trouvera les livres dans lesquels les deux fils sont enfermÃ©s. Ils se disent tous deux innocents et ont besoin de l'aide de votre aide. Ensuite, vous voyagez de dimension en dimension (aussi appelÃ©e Ã‚ges) et vous avez le choix d'apporter Ã chaque fois une page bleue ou rouge pour libÃ©rer petit Ã petit un des frÃ¨res. Les dimensions elles-mÃªmes comprennent une forÃªt, une jungle et une tour mÃ©canique et en disent plus sur le passÃ© des frÃ¨res.
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