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F1 25 : Le pack de la saison 2026 est disponible
PubliÃ© le: 04/06/2026 @ 17:27:40: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Jeux VidÃ©osElectronic Arts Inc. invite les joueurs Ã  prendre le volant pour dÃ©couvrir la nouvelle Ã¨re de la Formule 1 avec le EA SPORTS F1 25 : PACK SAISON 2026, disponible dÃ¨s aujourdâ€™hui sur PlayStation5, Xbox Series X|S et PC. Ã€ cette occasion, EA SPORTS F1 a publiÃ© une vidÃ©o spÃ©ciale du tout nouveau circuit MADRING, dans laquelle le septuple champion du monde Lewis Hamilton et l'icÃ´ne mondiale du football Zlatan Ibrahimovic s'affrontent dans le jeu, offrant ainsi aux fans un premier aperÃ§u exclusif des courses. En tant que jeu vidÃ©o officiel du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA, le Pack Saison 2026 de F1 25 ouvre un nouveau chapitre avec de toutes nouvelles rÃ¨gles, voitures, pilotes, Ã©curies et fonctionnalitÃ©s de gameplay pour la Saison 2026 de F1, y compris lâ€™arrivÃ©e trÃ¨s attendue du FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÃ‘A 2026. Cette annÃ©e, la grille de dÃ©part de la F1 passe Ã  onze Ã©curies, avec lâ€™arrivÃ©e de Cadillac, premier grand constructeur automobile amÃ©ricain Ã  rejoindre les rangs de la F1, et celle de la marque emblÃ©matique Audi, forte de son hÃ©ritage dans le sport automobile. La compÃ©tition sâ€™intensifie encore davantage cette annÃ©e grÃ¢ce au tout nouveau mode Overtake et Ã  lâ€™aÃ©rodynamique active, qui permettront aux pilotes de se livrer Ã  des duels au coude Ã  coude jusquâ€™Ã  la ligne dâ€™arrivÃ©e.

Les joueurs dÃ©couvriront de nouvelles fonctionnalitÃ©s pour la Saison 2026 dans les modes CarriÃ¨re de pilote, Mon Ã©curie, Grand Prix, Contre-la-montre, Ã‰cran partagÃ© et Multijoueur sans classement. Dans les modes CarriÃ¨re de pilote et Mon Ã©curie, les joueurs pourront lancer une nouvelle carriÃ¨re en 2026 pour retrouver les derniers pilotes, Ã©curies et rÃ¨glements, ainsi que de nouveaux objectifs et un calendrier mis Ã  jour incluant le nouveau Grand Prix d'Espagne. Dans le mode Mon Ã©curie, les joueurs pourront personnaliser leur Ã©curie pour devenir la douziÃ¨me sur la grille de dÃ©part, puisque la grille officielle passe Ã  onze Ã©curies en 2026, avec l'arrivÃ©e de Cadillac et Audi. Dans le cadre du lancement du Pack Saison 2026 de EA SPORTS F1 25, tous les joueurs de F1 25 dÃ©couvriront un nouvel habillage en jeu et un nouveau visuel mettant en avant le contenu disponible Ã  l'achat Ã  partir du 3 juin 2026.

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