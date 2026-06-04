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Silent Hill: Townfall sortira le 24 septembre
PubliÃ© le: 04/06/2026 @ 17:21:18: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Jeux VidÃ©osKonami Digital Entertainment, B.V. annonce la date de sortie de SILENT HILL: Townfall, prÃ©vue le jeudi 24 septembre 2026. Disponible sur PlayStation 5, Steam et Epic Games, les fans peuvent dÃ¨s maintenant prÃ©commander le dernier opus de la franchise emblÃ©matique, qui sâ€™est vendue Ã  plus de 17,1 millions dâ€™exemplaires dans le monde, et dÃ©couvrir plus en dÃ©tail la derniÃ¨re bande-annonce. DÃ©veloppÃ© par Screen Burn et co-Ã©ditÃ© par Annapurna Interactive et KONAMI, SILENT HILL: Townfall est un jeu dâ€™horreur psychologique Ã  part entiÃ¨re, avec une histoire indÃ©pendante dans le dÃ©cor froid et isolÃ© de lâ€™Ã‰cosse. Simon Ordell est rappelÃ© sur lâ€™Ã®le de St. Amelia afin de Â« remettre les choses en ordre Â» et dÃ©couvre une ville plongÃ©e dans un Ã©pais brouillard, apparemment abandonnÃ©e, mais qui ne semble pas reposer en paix. Sâ€™aventurant plus loin et poussÃ© par le dÃ©sir de comprendre son lien avec cet endroit et ses habitants, Simon commence Ã  dÃ©couvrir des fragments dâ€™un passÃ© qui refait surface. Dans une expÃ©rience entiÃ¨rement Ã  la premiÃ¨re personne, Simon doit explorer, fuir et survivre en utilisant un ensemble limitÃ© dâ€™armes et dâ€™outils, dont le CRTV, un tÃ©lÃ©viseur de poche utilisÃ© pour capter des signaux parasites. La fuite est intense ; les combats sont frÃ©nÃ©tiques, tandis que les Ã©nigmes narratives rÃ©vÃ¨lent une vÃ©ritÃ© qui refuse de rester enfouie.

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