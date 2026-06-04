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Apple a abandonnÃ© le Vision Pro mais cela profitera aux lunettes RA.
PubliÃ© le: 04/06/2026 @ 17:09:28: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleLe casque Apple Vision Pro n'a peut-Ãªtre pas connu le mÃªme succÃ¨s commercial que d'autres appareils Apple, mais il a nÃ©anmoins constituÃ© une Ã©tape importante vers un produit plus grand public : les lunettes de rÃ©alitÃ© augmentÃ©e. Selon l'analyste, abandonner la gamme Vision Pro au profit de lunettes connectÃ©es plus lÃ©gÃ¨res est une dÃ©cision judicieuse, car ces appareils ont de bien meilleures chances d'Ãªtre largement adoptÃ©s. Cependant, une version avec Ã©cran intÃ©grÃ© devrait sortir d'ici quelques annÃ©es. Il a Ã©tÃ© prÃ©cÃ©demment rapportÃ© qu'Apple testait quatre prototypes diffÃ©rents de ses premiÃ¨res lunettes connectÃ©es ; l'analyste estime que le premier appareil pourrait Ãªtre commercialisÃ© aux alentours de 2027. Toutefois, cette source interne est convaincue que le projet Vision Pro n'est plus dÃ©veloppÃ© en interne ; la direction a dÃ©cidÃ© d'y mettre un terme.

Franchement, un casque lourd Ã  3 500 $ avec une autonomie limitÃ©e et un inconfort lors d'une utilisation prolongÃ©e avait peu de chances de devenir un produit grand public, surtout compte tenu de son inconfort et de sa forme peu pratique au quotidien. Les lunettes connectÃ©es d'Apple, en revanche, seront bien plus attrayantes grÃ¢ce Ã  leur format compact et Ã  leur conception potentiellement plus pratique. Ce sera d'autant plus vrai si l'entreprise parvient Ã  intÃ©grer des technologies d'intelligence artificielle pour rendre ces lunettes non seulement Ã©lÃ©gantes, mais aussi pratiques au quotidien. Cependant, la prochaine sortie n'est prÃ©vue que dans un an, il est donc trop tÃ´t pour en parler.
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