La version FSR 4.1 ne sera pas disponible sur les cartes graphiques RDNA 3.5.

De nombreux joueurs ont accueilli avec enthousiasme l'annonce de l'arrivÃ©e de la technologie de mise Ã l'Ã©chelle FSR 4.1 sur les cartes graphiques RDNA 2 et RDNA 3. AprÃ¨s le dÃ©ploiement de FSR 4.1 avec la prise en charge d'INT8, les possesseurs d'une Radeon RX 7000 basÃ©e sur l'architecture RDNA 3 pourront bÃ©nÃ©ficier de cette nouvelle technologie dÃ¨s juillet, tandis que la prise en charge pour la Radeon RX 6000 basÃ©e sur RDNA 2 est prÃ©vue pour dÃ©but 2027. Cette dÃ©cision a Ã©tÃ© prise longtemps aprÃ¨s le lancement de FSR 4.0 sur les cartes graphiques RDNA 4, malgrÃ© l'existence, depuis un certain temps, de mÃ©thodes non officielles permettant d'exÃ©cuter FSR 4.0 en mode INT8. Ã‰tant donnÃ© qu'AMD a dÃ©cidÃ© de prendre en charge FSR 4.1 pour RDNA 2 et RDNA 3, il Ã©tait logique de supposer que la nouvelle architecture RDNA 3.5 le serait Ã©galement. Cependant, comme le rapporte HardwareLuxx, la sociÃ©tÃ© n'a pas l'intention d'Ã©tendre la prise en charge de FSR 4.1 Ã ses APU dotÃ©s de graphismes RDNA 3.5 intÃ©grÃ©s.
Selon la publication, David McAfee, vice-prÃ©sident senior d'AMD, a dÃ©clarÃ© que la prise en charge de FSR 4.1 pour RDNA 3.5 n'est Â« pas prÃ©vue Â». De plus, cette formulation laisse entendre un abandon dÃ©finitif plutÃ´t qu'une simple interruption temporaire, rendant improbable l'intÃ©gration de cette technologie sur de telles solutions dans un avenir proche. Cette dÃ©cision paraÃ®t d'autant plus Ã©trange que les puces graphiques RDNA 3.5 intÃ©grÃ©es aux processeurs Ryzen AI 300 et Ryzen AI 400 sont dÃ©jÃ compatibles avec FSR 4.1. Toutefois, des limitations techniques empÃªchent apparemment l'entreprise d'implÃ©menter cette technologie sur RDNA 3.5, ou bien elle refuse de le faire.
Selon la publication, David McAfee, vice-prÃ©sident senior d'AMD, a dÃ©clarÃ© que la prise en charge de FSR 4.1 pour RDNA 3.5 n'est Â« pas prÃ©vue Â». De plus, cette formulation laisse entendre un abandon dÃ©finitif plutÃ´t qu'une simple interruption temporaire, rendant improbable l'intÃ©gration de cette technologie sur de telles solutions dans un avenir proche. Cette dÃ©cision paraÃ®t d'autant plus Ã©trange que les puces graphiques RDNA 3.5 intÃ©grÃ©es aux processeurs Ryzen AI 300 et Ryzen AI 400 sont dÃ©jÃ compatibles avec FSR 4.1. Toutefois, des limitations techniques empÃªchent apparemment l'entreprise d'implÃ©menter cette technologie sur RDNA 3.5, ou bien elle refuse de le faire.
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