Nintendo Switch 2 avec batterie remplaÃ§able : la version europÃ©enne est officielle

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Nintendo Switch 2 avec batterie remplaÃ§able : la version europÃ©enne est offici...
PubliÃ© le: 04/06/2026 @ 16:56:28: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesConnaissez-vous le rÃ¨glement europÃ©en sur le droit Ã  la rÃ©paration ? Celui qui a dÃ©jÃ  contraint les fabricants Ã  repenser les chargeurs et les accessoires ? Eh bien, Ã  partir de fÃ©vrier 2027, il sâ€™Ã©tendra Ã©galement aux batteries de certains appareils Ã©lectroniques, et Nintendo a dÃ©cidÃ© de sâ€™y conformer en avance avec une mesure concrÃ¨te : une version de la Switch 2 avec une batterie remplaÃ§able par lâ€™utilisateur. L'information provient directement d'un communiquÃ© officiel de Nintendo, dans lequel l'entreprise indique Â« prÃ©parer des versions de ses produits Â» conformes Ã  la nouvelle rÃ©glementation europÃ©enne. Il ne s'agit pas d'une rumeur, mais d'une confirmation officielle. Nintendo ne mentionne pas explicitement la Switch 2 dans son communiquÃ© de presse, mais la qualifie de Â« version compatible Â» des produits dont le numÃ©ro de modÃ¨le commence par Â« BEE Â», identifiant ainsi le matÃ©riel, les jeux et les accessoires de la nouvelle console. Les modÃ¨les avec batteries interchangeables auront un numÃ©ro de modÃ¨le unique et afficheront le code Â« OSM Â» sur leur emballage. Ces modÃ¨les Ã©tant classÃ©s comme produits distincts pour des raisons rÃ©glementaires, il est raisonnable de penser qu'ils ne quitteront pas l'Europe : il serait absurde de les commercialiser ailleurs, oÃ¹ la loi ne l'exige pas. Cependant, aucune mention n'est faite des anciens modÃ¨les de Switch portant le prÃ©fixe Â« HAC Â», ce qui confirme la disparition progressive de la premiÃ¨re gÃ©nÃ©ration.

Pour l'instant, aucune date de sortie prÃ©cise ni aucun prix n'ont Ã©tÃ© annoncÃ©s . Ã€ ce propos, il est bon de rappeler qu'il y a quelques mois Ã  peine, en mai 2025, Nintendo avait dÃ©jÃ  augmentÃ© le prix de la Switch 2 en Europe, le faisant passer de 470 â‚¬ Ã  500 â‚¬, invoquant la hausse du coÃ»t de la mÃ©moire et d'autres fluctuations du marchÃ©. Il est fort probable, selon nous, que cette nouvelle version coÃ»te plus cher que le modÃ¨le actuel. Il est intÃ©ressant de noter que la rÃ©alitÃ© des batteries amovibles imposÃ©es par la loi en Europe d'ici 2027 est souvent plus nuancÃ©e que ne le laissent entendre les gros titres : la rÃ©glementation n'exige pas que chaque produit soit rÃ©parable au sens traditionnel du terme, mais elle impose que la batterie soit amovible sans difficultÃ© excessive. Nintendo semble avoir interprÃ©tÃ© cette exigence de maniÃ¨re assez simpliste. Il reste Ã  voir si cette version sera rÃ©ellement accessible au grand public , ou si le terme Â« remplaÃ§able Â» impliquera toujours de se rendre dans un centre de service. Pour l'instant, nous savons seulement qu'elle existera : les dÃ©tails importants seront communiquÃ©s ultÃ©rieurement.
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