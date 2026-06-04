Google Discover pourrait bientÃ´t proposer un onglet vidÃ©o dÃ©diÃ© : plus de dÃ©tails

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Google Discover pourrait bientÃ´t proposer un onglet vidÃ©o dÃ©diÃ© : plus de dÃ...
PubliÃ© le: 04/06/2026 @ 16:54:42: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleGoogle Discover pourrait bientÃ´t devenir un environnement encore plus dangereux pour la productivitÃ© . Une analyse du code interne de l'application Google a rÃ©vÃ©lÃ© que Mountain View travaille sur une carte vidÃ©o dÃ©diÃ©e intÃ©grÃ©e Ã  l'Ã©cran Discover d'Android, celui qui apparaÃ®t lorsqu'on glisse son doigt vers la gauche depuis l' Ã©cran d' accueil . La dÃ©couverte provient d'une analyse par Android Authority de l'application bÃªta Google (17.28.29.sa.arm64), qui a permis aux utilisateurs d'activer manuellement la fonctionnalitÃ© cachÃ©e et de capturer les premiÃ¨res captures d'Ã©cran. D'aprÃ¨s les informations disponibles, la nouvelle carte graphique sera complÃ©tÃ©e par un onglet Accueil repensÃ© , qui contiendra le flux DÃ©couvrir classique que nous connaissons dÃ©jÃ . Dans le code, la fonction se nomme VideoModeMinusone , un nom technique qui ne rÃ©vÃ¨le pas grand-chose sur son fonctionnement final, d'autant plus que la carte est actuellement hors service : impossible de savoir quelles vidÃ©os seront affichÃ©es. L'hypothÃ¨se la plus probable est que Google s'appuiera sur les vidÃ©os recommandÃ©es de YouTube , dÃ©jÃ  prÃ©sentes sous une forme rÃ©duite dans la section Discover actuelle, mais il n'est pas exclu que du contenu provenant d'autres plateformes puisse apparaÃ®tre .

Il convient de rappeler que Google travaille dÃ©jÃ  sur plusieurs fronts pour intÃ©grer les vidÃ©os Ã  son interface : un onglet similaire a dÃ©jÃ  Ã©tÃ© identifiÃ© au sein de lâ€™application Google, aux cÃ´tÃ©s des onglets Accueil, Recherche et ActivitÃ©. Le flux personnalisÃ© de YouTube et les innovations de la plateforme liÃ©es Ã  lâ€™IA semblent aller dans la mÃªme direction : proposer un contenu toujours plus personnalisÃ© et difficile Ã  dÃ©laisser . Comme toujours lors des analyses de code, une mise en garde importante s'impose : la prÃ©sence d'une fonctionnalitÃ© dans le code ne garantit pas son intÃ©gration dans la version publique de l'application. Elle pourrait Ãªtre abandonnÃ©e, profondÃ©ment modifiÃ©e, ou tout simplement rester inactive pendant des mois.
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