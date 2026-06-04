Windows 11 ralentit secrÃ¨tement le Wi-Fi : comment dÃ©sactiver lâ€™Ã©conomie dâ€™Ã©nergie et restaurer les performances

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Windows 11 ralentit secrÃ¨tement le Wi-Fi : comment dÃ©sactiver lâ€™Ã©conomie dâ...
PubliÃ© le: 04/06/2026 @ 16:53:14: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsVous possÃ©dez un routeur Wi-Fi 6E ou Wi-Fi 7 et un forfait internet haut dÃ©bit , mais votre PC semble toujours manquer de performances ? Les tÃ©lÃ©chargements sont instables, les pages web mettent du temps Ã  se charger et le ping explose dans les jeux en ligne. Le problÃ¨me pourrait venir de Windows lui-mÃªme. Pour Ã©conomiser de l'Ã©nergie, Windows 11 applique par dÃ©faut des modes d'Ã©conomie d'Ã©nergie Ã  votre carte rÃ©seau sans fil , ce qui rÃ©duit les performances et rend la connexion instable. Quelques rÃ©glages dans le Gestionnaire de pÃ©riphÃ©riques suffisent pour exploiter pleinement le potentiel de votre carte Wi-Fi. Le mÃ©canisme sous-jacent Ã  ce problÃ¨me est appelÃ© boucle de micro-veille : lors des trÃ¨s brÃ¨ves pauses entre les paquets de donnÃ©es, Windows place la carte Wi-Fi en mode basse consommation sur le bus PCIe. Ã€ lâ€™arrivÃ©e du paquet suivant, la carte doit se rÃ©activer, ce qui entraÃ®ne des pertes de paquets et des dÃ©bordements de mÃ©moire tampon. Ce comportement affecte les cartes Wi-Fi modernes comme les Intel AX211 et BE200, et est rendu possible par des fonctionnalitÃ©s telles que le mode dâ€™Ã©conomie dâ€™Ã©nergie MIMO ou le mode sans fil Ã©coÃ©nergÃ©tique . C'est logique sur un ordinateur portable en dÃ©placement, mais sur un ordinateur de bureau, c'est juste une contrainte inutile.

Comment dÃ©sactiver l'Ã©conomie d'Ã©nergie Wi-Fi ? Ouvrez le Gestionnaire de pÃ©riphÃ©riques classique en cliquant avec le bouton droit sur le bouton DÃ©marrer et en sÃ©lectionnant Gestionnaire de pÃ©riphÃ©riques . DÃ©veloppez la section Cartes rÃ©seau et ouvrez les propriÃ©tÃ©s de votre carte Wi-Fi en double-cliquant dessus. Dans l' onglet AvancÃ© , recherchez Mode d'Ã©conomie d'Ã©nergie MIMO ou Mode ultra basse consommation et modifiez la valeur en sÃ©lectionnant Aucun SMPS ou DÃ©sactivÃ© . Dans l' onglet Gestion de l'alimentation , dÃ©cochez la case Â« Autoriser l'ordinateur Ã  Ã©teindre ce pÃ©riphÃ©rique pour Ã©conomiser l'Ã©nergie Â». Cliquez sur OK. Votre adaptateur Wi-Fi ne se mettra plus en veille entre les paquets, ce qui garantira des performances plus stables et une latence rÃ©duite.
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