Google vient d'Ã©tendre l'une des fonctionnalitÃ©s les plus intÃ©ressantes de Gemini Ã tous les utilisateurs , y compris ceux disposant d'un compte gratuit. Il s'agit des Niveaux de rÃ©flexion , qui permettent de choisir le temps de rÃ©flexion de Gemini avant de vous rÃ©pondre. Cette nouveautÃ© a Ã©tÃ© annoncÃ©e par Josh Woodward, vice-prÃ©sident de Gemini chez Google, directement sur X. Cette fonctionnalitÃ© a fait son apparition lors de la confÃ©rence Google I/O 2026 et n'Ã©tait alors disponible que pour certains utilisateurs. Elle est dÃ©sormais dÃ©ployÃ©e officiellement pour tous, sur le Web, Android et iOS. Dans les paramÃ¨tres du modÃ¨le Gemini, deux options principales concernent le niveau de raisonnement : Standard et Ã‰tendu . La seconde, comme son nom l'indique, permet Ã Gemini de poursuivre son analyse , Ã©tape par Ã©tape, avant de fournir une rÃ©ponse. Ces deux options sont disponibles dans Gemini 3.5 Flash et Gemini 3.5 Flash-light, pour les utilisateurs de la version gratuite comme pour ceux abonnÃ©s. Ceux qui possÃ¨dent un abonnement AI Ultra bÃ©nÃ©ficient d'un avantage supplÃ©mentaire : Gemini 3.1 Pro dispose Ã©galement d'un troisiÃ¨me mode appelÃ© Deep Think , qui pousse la rÃ©flexion encore plus loin. Il convient de noter que Google a dÃ©jÃ corrigÃ© plusieurs limitations de Gemini suite aux plaintes des utilisateurs, et que le systÃ¨me de gestion des jetons a dÃ©jÃ Ã©tÃ© critiquÃ© : un modÃ¨le dÃ©diÃ© Ã la consommation de moins de jetons, Gemini 3.5 Flash Low, a Ã©tÃ© lancÃ© prÃ©cisÃ©ment pour cette raison.
Il y a cependant un point crucial : la rÃ©flexion approfondie consomme davantage de crÃ©dits . Combien ? Nul ne le sait ! Un compteur serait idÃ©al, mais nous doutons quâ€™il voie le jour, compte tenu de la controverse que nous avons dÃ©jÃ Ã©voquÃ©e concernant son utilisation. Google utilise un systÃ¨me de jetons dont la complexitÃ© s'adapte Ã celle de la requÃªte ; une rÃ©ponse de type Â« RÃ©flexion Ã©tendue Â» a un poids bien plus important qu'une rÃ©ponse standard. L'utiliser pour demander Â« quelle est la capitale de France ? Â» est donc un gaspillage total . Le conseil pratique est banal mais mÃ©rite d'Ãªtre rappelÃ© : n'utilisez le raisonnement Ã©tendu que lorsqu'il est rÃ©ellement nÃ©cessaire , c'est-Ã -dire pour des analyses approfondies, des raisonnements complexes ou des questions qui requiÃ¨rent plusieurs Ã©tapes logiques. Pour tout le reste, le mode Standard est largement suffisant et ne gaspille pas inutilement vos crÃ©dits. L'ouverture Ã tous est un signe positif, mais le vÃ©ritable dÃ©fi pour Google (et d'autres) reste de faire comprendre aux utilisateurs quand il est judicieux d'utiliser plus de puissance et quand une rÃ©ponse rapide suffit : peut-Ãªtre, puisqu'il s'agit d'automatisation, si le modÃ¨le devait choisir (bien), ce ne serait pas une mauvaise chose.
Il y a cependant un point crucial : la rÃ©flexion approfondie consomme davantage de crÃ©dits . Combien ? Nul ne le sait ! Un compteur serait idÃ©al, mais nous doutons quâ€™il voie le jour, compte tenu de la controverse que nous avons dÃ©jÃ Ã©voquÃ©e concernant son utilisation. Google utilise un systÃ¨me de jetons dont la complexitÃ© s'adapte Ã celle de la requÃªte ; une rÃ©ponse de type Â« RÃ©flexion Ã©tendue Â» a un poids bien plus important qu'une rÃ©ponse standard. L'utiliser pour demander Â« quelle est la capitale de France ? Â» est donc un gaspillage total . Le conseil pratique est banal mais mÃ©rite d'Ãªtre rappelÃ© : n'utilisez le raisonnement Ã©tendu que lorsqu'il est rÃ©ellement nÃ©cessaire , c'est-Ã -dire pour des analyses approfondies, des raisonnements complexes ou des questions qui requiÃ¨rent plusieurs Ã©tapes logiques. Pour tout le reste, le mode Standard est largement suffisant et ne gaspille pas inutilement vos crÃ©dits. L'ouverture Ã tous est un signe positif, mais le vÃ©ritable dÃ©fi pour Google (et d'autres) reste de faire comprendre aux utilisateurs quand il est judicieux d'utiliser plus de puissance et quand une rÃ©ponse rapide suffit : peut-Ãªtre, puisqu'il s'agit d'automatisation, si le modÃ¨le devait choisir (bien), ce ne serait pas une mauvaise chose.
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