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Les chiffres de vente du MacBook Neo révélés
Publié le: 03/06/2026 @ 19:32:56: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleAvec le MacBook Neo, Apple a investi un marché totalement nouveau et, de toute évidence, c'est un succès retentissant. Selon IDC, ce MacBook à 599 $ bénéficie d'une forte demande. Les analystes estiment que le MacBook Neo s'est vendu à environ 1,1 million d'exemplaires, et ce, malgré sa sortie en avril dernier seulement. À titre de comparaison, le MacBook Air équipé de la puce M5 s'est vendu à environ 900 000 exemplaires, tandis que le MacBook Pro, également équipé de la puce M5, se classe troisième avec environ 550 000 unités. La popularité du MacBook Neo démontre que les clients continuent d'apprécier l'alliance d'une plateforme matérielle performante, d'une qualité de fabrication irréprochable et d'un prix abordable.

C’est cet équilibre qui permet à l’appareil de séduire les utilisateurs qui prévoient de l’utiliser pendant de nombreuses années. Selon un rapport d’IDC, les États-Unis restent le principal marché pour ce nouveau modèle, représentant 44 % des livraisons totales. Apple ne compte pas s’arrêter là : la firme envisagerait d’augmenter la production du MacBook Neo de 5 à 10 millions d’unités, ce qui nécessitera probablement l’achat de processeurs A18 Pro supplémentaires auprès de TSMC à un prix plus élevé. Compte tenu de la hausse du coût des puces mémoire, il est difficile d’imaginer comment Apple pourra dégager des bénéfices de cette activité, car les marges de cet ordinateur portable sont manifestement très faibles dans le contexte économique actuel.
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