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Apple a obtenu un brevet pour le refroidissement de la caméra de l'iPhone.
Publié le: 03/06/2026 @ 19:31:38: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple a obtenu un nouveau brevet qui pourrait améliorer considérablement le refroidissement des appareils photo des futurs iPhone. Selon des sources internes, l'entreprise explore activement des solutions à l'un des principaux problèmes des appareils photo de smartphones modernes : la surchauffe. L'augmentation de la taille des capteurs et de la complexité des appareils photo entraîne une augmentation de la chaleur générée. Ceci constitue une limitation importante pour l'amélioration de la qualité d'image, notamment lors de l'enregistrement de vidéos haute résolution et d'une utilisation prolongée. D'après le brevet, Apple propose d'utiliser un fluide dissipateur thermique spécial à l'intérieur du module de l'appareil photo. La conception comprend le boîtier, l'objectif, la plateforme mobile avec le capteur d'image et un joint flexible divisant l'espace interne en plusieurs zones.

La zone située sur l'axe optique peut être remplie d'air, d'azote ou d'un autre fluide optiquement compatible, tandis que le reste du module peut contenir un fluide diélectrique, comme de l'huile minérale. L'objectif principal de cette technologie n'est pas de créer une lentille liquide ou de nouveaux effets optiques. Le liquide est plutôt destiné à dissiper la chaleur du capteur d'image, des actionneurs du système de stabilisation, des unités de calcul et des autres composants électroniques de l'appareil photo. Ceci permettra de réduire les températures de fonctionnement et de maintenir des performances optimales sur le long terme. Cependant, cette conception est très coûteuse.
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