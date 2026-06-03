Tomb Raider : Legacy of Atlantis sortira le 12 février sur PS5, PC, Xbox Series et Switch 2

Publié le: 03/06/2026 @ 17:41:37: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Aujourd'hui, Amazon Game Studios, Crystal Dynamics et Flying Wild Hog ont annoncé l' ouverture officielle des précommandes pour Tomb Raider : Legacy of Atlantis , la réinterprétation très attendue du jeu Tomb Raider original de 1996. Le jeu sortira le 12 février 2027 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam et Nintendo Switch 2. Une nouvelle bande-annonce a été diffusée lors du State of Play d' aujourd'hui , offrant aux fans un premier aperçu du gameplay . Dès sa sortie, Tomb Raider : Legacy of Atlantis sera entièrement localisé, avec une prise en charge audio et textuelle complète en anglais, français, allemand, espagnol (Amérique latine), portugais (Brésil), polonais et chinois simplifié. Une localisation textuelle uniquement sera disponible en italien, espagnol (Espagne), japonais, coréen et chinois traditionnel.
Dans Tomb Raider : Legacy of Atlantis , incarnez Lara Croft et embarquez pour une quête périlleuse à travers le monde à la recherche des secrets perdus de l'Atlantide. Au programme : des graphismes époustouflants, un gameplay modernisé et de nouvelles surprises qui rendent hommage à l'esprit du jeu original. Des environnements immersifs, des énigmes familières revisitées grâce à de nouvelles mécaniques et des moments inoubliables, comme le combat légendaire contre le T-Rex, se transforment en affrontements épiques dignes du cinéma. Retrouvez l'aventure légendaire dont les fans se souviennent, réinventée de façon inédite et enrichie de surprises.
Dans Tomb Raider : Legacy of Atlantis , incarnez Lara Croft et embarquez pour une quête périlleuse à travers le monde à la recherche des secrets perdus de l'Atlantide. Au programme : des graphismes époustouflants, un gameplay modernisé et de nouvelles surprises qui rendent hommage à l'esprit du jeu original. Des environnements immersifs, des énigmes familières revisitées grâce à de nouvelles mécaniques et des moments inoubliables, comme le combat légendaire contre le T-Rex, se transforment en affrontements épiques dignes du cinéma. Retrouvez l'aventure légendaire dont les fans se souviennent, réinventée de façon inédite et enrichie de surprises.
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