Projet Solara : Microsoft travaille sur un système d’exploitation pour agents IA basé sur Android

Microsoft travaille sur un système d'exploitation dédié aux agents d'IA et a présenté, lors de la conférence Build 2026, les premiers signes concrets de cette orientation. Baptisé Project Solara , ce système d'exploitation est basé sur Android (et non sur Windows) et ambitionne de devenir la plateforme de référence pour tous les appareils non-smartphones souhaitant intégrer l'IA. Le plus intéressant, c'est que Microsoft n'a pas présenté de produits finis : l'entreprise a dévoilé deux prototypes , destinés à guider les fabricants de matériel vers cette nouvelle catégorie. Un peu comme Google avec le Pixel pour Android, mais dans une version beaucoup plus expérimentale. Le premier concept, baptisé « concept de bureau » , ressemble beaucoup à un Amazon Echo Show : un écran de bureau qui se déverrouille par reconnaissance faciale et donne accès à des agents IA. Le second est plus original : un badge portable , du type de ceux utilisés pour accéder aux bureaux, équipé d’une caméra et d’un lecteur d’empreintes digitales. Une simple pression active un agent d'IA capable d'enregistrer une conversation, de la transcrire en temps réel et même d'utiliser la caméra pour « voir » ce que voit l'utilisateur.
Aucun des deux ne sera commercialisé tel quel : il s’agit de modèles de référence que Microsoft met à la disposition d’autres fabricants de matériel, dans l’espoir que certains les transforment en produits concrets. Selon The Verge , des entreprises comme AccuWeather, Best Buy, CVS Healthcare et Target prévoient déjà des projets pilotes avec ce matériel. Le choix d' Android plutôt que de Windows n'est pas fortuit : la plateforme, appelée en interne Microsoft Device Ecosystem Platform, est conçue pour fonctionner sur des appareils compacts et économes en énergie, tout en offrant les fonctionnalités de gestion et de sécurité attendues par les services informatiques des entreprises. Windows aurait été trop gourmand en ressources pour ce type de matériel. Steven Bathiche, collaborateur chez Microsoft, a décrit Project Solara comme une plateforme « extrêmement flexible » , conçue pour des expériences pilotées par des agents. Le projet n'en est qu'à ses débuts, mais la direction est claire : Microsoft veut s'emparer du marché du matériel d'IA avant qu'il ne s'emballe vraiment, au moment même où Google, Meta et OpenAI (en partenariat avec Jony Ive) travaillent tous sur leurs propres gadgets alimentés par l'IA.
Ce n'est pas la première fois que nous voyons des tentatives dans ce sens, et le souvenir d'appareils comme l'épingle à IA de Humane est encore vif. Microsoft, cependant, a un avantage : l'entreprise ne cherche pas à vendre directement aux consommateurs, mais à construire un écosystème, laissant le risque de production à d'autres. Une stratégie plus prudente , peut-être, mais aussi plus difficile à maîtriser quant au résultat final.
Aucun des deux ne sera commercialisé tel quel : il s’agit de modèles de référence que Microsoft met à la disposition d’autres fabricants de matériel, dans l’espoir que certains les transforment en produits concrets. Selon The Verge , des entreprises comme AccuWeather, Best Buy, CVS Healthcare et Target prévoient déjà des projets pilotes avec ce matériel. Le choix d' Android plutôt que de Windows n'est pas fortuit : la plateforme, appelée en interne Microsoft Device Ecosystem Platform, est conçue pour fonctionner sur des appareils compacts et économes en énergie, tout en offrant les fonctionnalités de gestion et de sécurité attendues par les services informatiques des entreprises. Windows aurait été trop gourmand en ressources pour ce type de matériel. Steven Bathiche, collaborateur chez Microsoft, a décrit Project Solara comme une plateforme « extrêmement flexible » , conçue pour des expériences pilotées par des agents. Le projet n'en est qu'à ses débuts, mais la direction est claire : Microsoft veut s'emparer du marché du matériel d'IA avant qu'il ne s'emballe vraiment, au moment même où Google, Meta et OpenAI (en partenariat avec Jony Ive) travaillent tous sur leurs propres gadgets alimentés par l'IA.
Ce n'est pas la première fois que nous voyons des tentatives dans ce sens, et le souvenir d'appareils comme l'épingle à IA de Humane est encore vif. Microsoft, cependant, a un avantage : l'entreprise ne cherche pas à vendre directement aux consommateurs, mais à construire un écosystème, laissant le risque de production à d'autres. Une stratégie plus prudente , peut-être, mais aussi plus difficile à maîtriser quant au résultat final.
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