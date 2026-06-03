Microsoft Scout : le premier véritable assistant personnel IA qui fonctionne aussi sur votre téléphone

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Microsoft Scout : le premier véritable assistant personnel IA qui fonctionne au...
Publié le: 03/06/2026 @ 15:37:31: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationMicrosoft a annoncé Scout , qu'elle présente comme son premier véritable assistant personnel . Il ne s'agit pas d'une simple fonctionnalité de Copilot intégrée à Word ou Teams : Scout est un agent toujours actif, basé sur OpenClaw (le protocole open source pour les agents IA), qui analyse en arrière-plan les e-mails, les comptes rendus de réunions et les conversations Teams afin de comprendre vos priorités et d'agir en conséquence. L'ambition est claire : il ne s'agit pas d'un chatbot auquel poser des questions, mais d'un système qui vous appelle pour vous rappeler de partir plus tôt à un rendez-vous, en tenant compte du trafic en temps réel. Comme l'a expliqué Omar Shahine, vice-président de Microsoft Scout, dans une interview accordée à The Verge : « C'est un assistant personnel, le premier véritable assistant personnel que nous proposons à nos clients. C'est un type d'IA très différent d'un chatbot. » Scout analyse votre calendrier et le trafic pour vous suggérer les meilleurs moments pour partir en réunion, récupérer les enfants à l'école ou dîner. Il facilite la gestion des notes de frais, des brouillons d'e-mails, des réservations de voyage et des formulaires . Plus de 3 000 employés de Microsoft l'utilisent déjà en interne, principalement pour optimiser leurs tâches quotidiennes. Shahine le décrit ainsi : « Nombreux sont ceux qui l'utilisent pour se perfectionner… Nous avons tous des aspirations, mais souvent nous perdons du temps et n'arrivons pas à les réaliser. » Pour l'instant, Scout est uniquement disponible en version d'essai pour ordinateur pour les clients de Frontier aux États-Unis . Une version d'essai plus limitée sera proposée à un petit nombre d'utilisateurs dans les prochains mois. L'objectif final est une version cloud toujours active et largement disponible.

Du point de vue de la sécurité , la question est légitime : un agent qui lit tout ce qui transite par Teams et Outlook représente une surface d’attaque considérable. Microsoft affirme exécuter OpenClaw dans un environnement cloud isolé (sandbox) , le considérant comme non fiable et sans accès direct aux données de Microsoft 365. À cela s’ajoutent des outils comme Agent 365, Purview et Defender, ainsi que les procédures habituelles de tests d’intrusion et d’audits de sécurité. « Je suis convaincu que nous appliquons les mêmes mesures que Microsoft a toujours prises pour protéger le service », a déclaré Shahine. « Nous leur faisons confiance, mais cette confiance doit être vérifiée sur le terrain. » La course aux agents d'IA d'entreprise est déjà lancée : Google pousse Gemini Spark à intégrer ses capacités basées sur des agents à Workspace, et le champ de bataille est exactement le même : qui peut devenir le véritable assistant personnel du travailleur moderne sans compromettre les données de l'entreprise ?

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