Microsoft permettra de désactiver l'IA. Cette nouvelle fonctionnalité est disponible dans Windows 11.

Windows 11 développe des fonctionnalités liées à l'IA depuis un certain temps, mais l'intégration de ces composants par Microsoft ne fait pas l'unanimité. Cependant, la dernière version bêta de Windows 11 propose une solution qui laisse présager un changement à cet égard. La version Insider Preview de Windows 11 (build 26300.8553) propose une section enrichie dans l'application Paramètres dédiée aux composants d'IA. Alors qu'auparavant les utilisateurs ne pouvaient consulter que des informations de base sur les modèles installés, cette nouvelle version offre des détails bien plus complets et des options de gestion supplémentaires. D'après les informations révélées par Pureinfotech, le nouveau panneau affiche notamment l'éditeur du modèle, sa version, sa date d'installation, l'espace disque utilisé et des statistiques d'utilisation. Les utilisateurs pourront ainsi plus facilement identifier les composants d'IA installés sur leur ordinateur et comprendre leur fonctionnement. La nouveauté la plus intéressante semble toutefois être la possibilité de désinstaller certains modèles. Pour l'instant, cette fonctionnalité est censée fonctionner au moins avec Phi Silica, un modèle de langage local développé par Microsoft pour les PC certifiés Copilot+. Ce modèle permet d'effectuer certaines tâches d'IA sans avoir à transférer de données vers le cloud.
Cela pourrait indiquer que Microsoft commence à accorder plus d'importance à la transparence concernant les fonctionnalités basées sur l'IA. Ces derniers mois, l'entreprise a été critiquée pour avoir introduit de nouvelles fonctionnalités d'IA via des mises à jour système, souvent sans fournir d'informations claires sur les composants installés et leur fonctionnement. Comparé aux versions précédentes de Windows 11, le nouveau panneau de gestion des modèles d'IA fournit beaucoup plus d'informations sur les composants fonctionnant en arrière-plan et peut vous aider à mieux comprendre quelles fonctionnalités d'IA sont actives sur votre ordinateur. Il convient toutefois de rappeler que cette fonctionnalité n'est pas encore officiellement disponible. Ceux qui l'ont découverte ont dû activer manuellement des éléments d'interface cachés dans une version de test du système. On ignore également quand Microsoft décidera de la rendre accessible à tous les utilisateurs de Windows 11.
Ces dernières semaines, l'approche de Microsoft concernant Windows 11 a sensiblement évolué. Auparavant, l'entreprise ignorait largement les retours de la communauté ou n'intégrait que peu de modifications suggérées par les utilisateurs. Désormais, Windows 11 s'améliore progressivement, même s'il est encore loin d'être parfait. Par ailleurs, le géant de Redmond adopte une approche plus mesurée en matière de mises à jour. Certains utilisateurs ne reçoivent pas les nouvelles fonctionnalités, même si un certain temps s'est écoulé depuis leur sortie.
Cela pourrait indiquer que Microsoft commence à accorder plus d'importance à la transparence concernant les fonctionnalités basées sur l'IA. Ces derniers mois, l'entreprise a été critiquée pour avoir introduit de nouvelles fonctionnalités d'IA via des mises à jour système, souvent sans fournir d'informations claires sur les composants installés et leur fonctionnement. Comparé aux versions précédentes de Windows 11, le nouveau panneau de gestion des modèles d'IA fournit beaucoup plus d'informations sur les composants fonctionnant en arrière-plan et peut vous aider à mieux comprendre quelles fonctionnalités d'IA sont actives sur votre ordinateur. Il convient toutefois de rappeler que cette fonctionnalité n'est pas encore officiellement disponible. Ceux qui l'ont découverte ont dû activer manuellement des éléments d'interface cachés dans une version de test du système. On ignore également quand Microsoft décidera de la rendre accessible à tous les utilisateurs de Windows 11.
Ces dernières semaines, l'approche de Microsoft concernant Windows 11 a sensiblement évolué. Auparavant, l'entreprise ignorait largement les retours de la communauté ou n'intégrait que peu de modifications suggérées par les utilisateurs. Désormais, Windows 11 s'améliore progressivement, même s'il est encore loin d'être parfait. Par ailleurs, le géant de Redmond adopte une approche plus mesurée en matière de mises à jour. Certains utilisateurs ne reçoivent pas les nouvelles fonctionnalités, même si un certain temps s'est écoulé depuis leur sortie.
Plus d'actualités dans cette catégorie
29-05WindowsMicrosoft ajoute une fonctionnalité à Windows 11 visant à améliorer les performances du système
29-05WindowsWindows 11 n'a pas besoin d'antivirus ? Microsoft l'avait initialement affirmé, avant de supprimer cette information.
28-05WindowsWindows 11 bénéficie d'un gain de vitesse considérable. Votre système est accéléré jusqu'à 70 %.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité