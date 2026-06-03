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Le socket Intel LGA 1954 prendra en charge les processeurs pendant des années.
Publié le: 03/06/2026 @ 14:41:10: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelSelon de nouvelles fuites, le futur socket LGA 1954 prendra en charge non seulement les processeurs Nova Lake, mais aussi leurs successeurs de la famille Razor Lake, et peut-être même la prochaine génération de puces. Depuis des années, l'un des principaux problèmes rencontrés par les utilisateurs de plateformes Intel est la nécessité de remplacer fréquemment leur carte mère lors de chaque mise à niveau de processeur (pratiquement à chaque génération). Cependant, des informations récentes suggèrent que le fabricant pourrait enfin suivre l'exemple d'AMD et proposer une prise en charge beaucoup plus longue pour un même socket. L'information provient de Jaykihn, un informateur réputé, qui affirme qu'Intel prévoit de maintenir la plateforme LGA 1954 pendant au moins quelques années. Si ces informations se confirment, les utilisateurs pourront mettre à niveau leur ordinateur simplement en remplaçant le processeur, sans avoir à investir dans une nouvelle carte mère et un nouveau système de refroidissement. Ceci est particulièrement important dans un contexte de hausse des prix des composants informatiques. Pour beaucoup, le coût du remplacement de l'ensemble de la plateforme devient un obstacle plus important que l'achat du seul processeur. D'après les fuites, les cartes mères compatibles LGA 1954 nécessiteront une puce BIOS de 64 Mo pour prendre en charge les générations de processeurs postérieures à Razor Lake. Intel recommanderait l'utilisation des chipsets de la série B960, bien que les modèles plus avancés des familles Z970 et Z990 restent compatibles. Ainsi, les utilisateurs qui acquièrent une plateforme pour les futurs processeurs Nova Lake pourront la conserver bien après la sortie des générations suivantes, prévue à partir de 2027.

L'allongement du cycle de vie des sockets n'est pas une nouveauté chez Intel. De nombreux passionnés se souviennent encore du socket LGA 775, qui a supporté plusieurs générations de processeurs pendant sept ans, du Pentium 4 au Core 2 Quad et au Core 2 Extreme. Cependant, la situation a évolué ces dernières années. Le socket LGA 1851 actuel ne prend en charge que les processeurs Arrow Lake et certaines variantes de Meteor Lake. Le lancement de Nova Lake fin 2026 devrait marquer le début de la transition vers le tout nouveau socket LGA 1954. Il est difficile de ne pas remarquer les similitudes avec la stratégie d'AMD. La plateforme AM5 est en développement depuis 2022 et devrait rester prise en charge au moins jusqu'en 2029. Cela permet aux utilisateurs de passer aux générations de processeurs suivantes sans avoir à remplacer l'intégralité de la plateforme. Si Intel opte effectivement pour une approche similaire, il s'agira d'un des changements stratégiques les plus importants de ces dernières années. C'est d'autant plus vrai que les futurs processeurs Nova Lake s'annoncent exceptionnellement ambitieux : selon certaines fuites, les modèles haut de gamme pourraient proposer jusqu'à 52 cœurs et 288 Mo de cache L3. Pour les utilisateurs, cela se traduirait non seulement par des performances accrues, mais aussi par des mises à niveau futures nettement plus abordables.
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