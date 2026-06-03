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Apple corrige un bug gênant sur iPhone. iOS 26.5.1 est désormais disponible.
Publié le: 03/06/2026 @ 01:43:10: Par Nic007 Dans "iOS"
iOSApple a publié iOS 26.5.1, une mise à jour qui corrige un problème persistant sur les modèles iPhone 17 et iPhone Air. Cette mise à jour résout des problèmes de charge et d'autonomie de la batterie. La nouvelle version du système est disponible une semaine avant la conférence WWDC 2026, où Apple dévoilera officiellement iOS 27 et la nouvelle génération de Siri. La mise à jour iOS 26.5.1 est d'ores et déjà disponible pour l'iPhone 17 et l'iPhone Air. Pour la télécharger, rendez-vous dans Réglages, Général, puis Mise à jour logicielle. Apple n'a pas encore publié la liste complète des modifications, mais tout porte à croire que ce correctif vise principalement à résoudre un bug lié à la charge filaire. Le problème survenait principalement lorsque la batterie du téléphone était complètement déchargée. Certains utilisateurs ont signalé qu'après avoir branché le chargeur, l'appareil ne s'allumait pas pendant plusieurs dizaines de minutes. Dans certains cas, l'iPhone restait totalement inactif malgré une connexion électrique correcte.

Des problèmes ont été signalés depuis septembre dernier, et après la sortie d'iOS 26.5, certains utilisateurs ont également commencé à se plaindre d'une consommation de batterie plus rapide. Fait intéressant, le problème ne se limitait pas aux modèles les plus récents, car des problèmes similaires affectaient également des appareils plus anciens, notamment l'iPhone 13. La taille de la mise à jour reste un mystère. Des utilisateurs ont constaté que le package d'installation peut occuper de quelques gigaoctets à plus de 20 Go, selon l'appareil. Apple n'a pas expliqué ces différences, bien que la plupart des utilisateurs confirment que le téléchargement et l'installation sont très rapides.

Parallèlement, l'intérêt pour la prochaine mise à jour iOS 27 ne cesse de croître. Selon certaines fuites, la première version bêta sera disponible après la conférence WWDC 2026, qui se tiendra le 8 juin. La principale nouveauté serait Siri 2.0, une nouvelle version de l'assistant vocal utilisant le modèle Gemini avancé développé par Google. La nouvelle version de Siri pourra analyser les données stockées localement dans les applications système telles que Messages, Mail, Photos, Calendrier et Notes. L'assistant pourra ainsi mieux comprendre le contexte des questions des utilisateurs et fournir des réponses plus détaillées. iOS 27 ne constituera pas une mise à jour révolutionnaire, mais apportera des améliorations mineures et se concentrera sur le développement de l'IA, notamment pour Siri. Des mises à jour plus importantes pourraient arriver avec iOS 28 et la sortie de l'iPhone anniversaire.
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