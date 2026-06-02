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AMD a présenté le processeur Ryzen 7 5800X3D Édition 10e anniversaire
Publié le: 02/06/2026 @ 22:18:42: Par Nic007 Dans "AMD"
AMDAujourd'hui, AMD a officiellement relancé le processeur de bureau Ryzen 7 5800X3D pour la plateforme Socket AM4 avec technologie 3D V-Cache, sous le nom de Ryzen 7 5800X3D Édition 10e anniversaire. Il est important de noter que cette édition anniversaire est identique au processeur sorti il ​​y a plusieurs années. Il s'agit littéralement du même processeur que le Ryzen 7 5800X3D original, dont la production a été arrêtée en 2023. Les seules différences résident dans l'emballage spécifique et l'inclusion d'un tampon thermique Carbice Ice Pad, un pad thermique très performant qui, en théorie, surpasse la pâte thermique standard. Comme auparavant, aucun système de refroidissement n'est fourni.

Ce processeur est basé sur l'architecture Zen 3 et dispose de 8 cœurs et 16 threads, d'une fréquence Boost maximale de 4,5 GHz et de 96 Mo de cache L3. Selon AMD, le Ryzen 7 5800X3D reste le processeur de jeu le plus rapide parmi les solutions compatibles avec la mémoire DDR4. Pour le confirmer, la société l'a comparé à l'Intel Core i9-14900K de la gamme Raptor Lake Refresh, les deux configurations de test utilisant 32 Go de mémoire DDR4-3600 (2 x 16 Go). Toujours selon AMD, le Ryzen 7 5800X3D offre des performances de jeu supérieures de 10 % en moyenne à celles du Core i9-14900K avec de la mémoire DDR4. Par ailleurs, il a été annoncé que l'édition spéciale 10e anniversaire du Ryzen 7 5800X3D sera disponible à partir du 25 juin au prix de 350 $. Un prix plutôt élevé.

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