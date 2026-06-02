Intel a dévoilé les processeurs Arc G3 pour consoles portables.

Intel a officiellement dévoilé la série Arc G3, une gamme de SoC pour consoles de jeux portables conçue pour concurrencer les processeurs AMD Ryzen Z. L'entreprise a décidé de créer une solution dédiée à ce segment après avoir constaté l'utilisation croissante des processeurs mobiles de la série U dans les consoles de jeux. L'Arc G3 offre un équilibre entre performances de calcul et capacités graphiques, avec une nette priorité donnée à ces dernières. La consommation énergétique de la plateforme est optimisée spécifiquement pour les environnements de jeu portables. De plus, Intel a collaboré activement avec les fabricants lors de la phase de développement, contribuant ainsi à améliorer l'autonomie de la batterie et les systèmes de refroidissement.
Intel a utilisé la toute dernière architecture Panther Lake pour créer l'Arc G3. Selon Intel, ce nouveau produit offre un gain de performances de 42 % par rapport aux solutions concurrentes, notamment le processeur AMD Ryzen Z2 Extreme basé sur Strix Point. Il propose également jusqu'à 11 heures d'autonomie en jeu et est compatible avec le mode Xbox. La plateforme prend en charge l'ensemble des technologies Intel Arc modernes, dont la mise à l'échelle XeSS 3, la génération d'images et les technologies de réduction de la latence. De plus, la carte graphique intégrée est entièrement compatible avec DirectX 12 Ultimate. Côté logiciel, les utilisateurs bénéficieront d'optimisations pour les jeux dès le lancement, ainsi que de shaders précompilés pour réduire les temps de chargement et éliminer les saccades.
Intel a utilisé la toute dernière architecture Panther Lake pour créer l'Arc G3. Selon Intel, ce nouveau produit offre un gain de performances de 42 % par rapport aux solutions concurrentes, notamment le processeur AMD Ryzen Z2 Extreme basé sur Strix Point. Il propose également jusqu'à 11 heures d'autonomie en jeu et est compatible avec le mode Xbox. La plateforme prend en charge l'ensemble des technologies Intel Arc modernes, dont la mise à l'échelle XeSS 3, la génération d'images et les technologies de réduction de la latence. De plus, la carte graphique intégrée est entièrement compatible avec DirectX 12 Ultimate. Côté logiciel, les utilisateurs bénéficieront d'optimisations pour les jeux dès le lancement, ainsi que de shaders précompilés pour réduire les temps de chargement et éliminer les saccades.
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