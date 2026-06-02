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L'iPhone 18 Pro bénéficiera d'une légère amélioration de sa batterie.
Publié le: 02/06/2026 @ 22:16:35: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple augmente progressivement la capacité des batteries de ses smartphones haut de gamme, et des rumeurs ont circulé en début d'année selon lesquelles l'iPhone 18 Pro Max bénéficierait de la plus importante amélioration de batterie depuis des années. Cependant, l'iPhone 18 Pro, plus compact, profitera lui aussi d'améliorations : d'après des sources internes, le nouveau modèle sera également doté d'une batterie plus grande, même si l'augmentation ne sera pas significative. Un informateur de Digital Chat Station a affirmé qu'il existe deux prototypes d'iPhone 18 Pro : l'un compatible eSIM et l'autre avec une carte SIM physique. Pour le marché chinois, où l'adoption de l'eSIM est extrêmement lente, le smartphone serait équipé d'une batterie de 4 056 mAh, tandis que la version eSIM disposerait d'une batterie de 4 288 mAh.

Cette différence s'explique par le fait que l'emplacement physique pour carte SIM et son tiroir occupent plus d'espace interne que le module eSIM intégré. Apple utilise cet espace libéré pour installer une batterie plus grande. Par conséquent, ceux qui recherchent une autonomie maximale devraient probablement opter pour l'iPhone 18 Pro Max. Selon certaines rumeurs, ce modèle bénéficierait d'une augmentation de capacité de batterie encore plus importante que l'iPhone 17 Pro Max. Cependant, les propriétaires du futur iPhone 18 Pro ne devraient pas être déçus par l'augmentation relativement modeste de la capacité de la batterie. Apple devrait en effet lancer son premier processeur A20 Pro gravé en 2 nm plus tard cette année, ce qui permettra d'améliorer considérablement l'efficacité énergétique.

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