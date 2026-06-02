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Test Kromlech (PC) - La fin du monde celtique demande à être peaufinée
Publié le: 02/06/2026 @ 17:31:53: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosKromlech est un projet particulièrement ambitieux pour le studio Perun Creative, qui tente un virage radical. Exit la survie urbaine et satirique, place à un Action-RPG / Rogue-lite sombre, teinté d'éléments d'Immersive Sim, le tout fortement inspiré par la mythologie celtique, l'âge du fer européen et les codes classiques de la Sword & Sorcery à la Conan le Barbare. Dans Kromlech, vous incarnez Cronach, un aventurier solitaire à la recherche de gloire et de richesses, projeté malgré lui au centre d'un cataclysme apocalyptique. Le monde se meurt, les dieux semblent impuissants, et le tissu même de la réalité se déchire. Le lore est l'un des très gros points forts du jeu. Visuellement et narrativement, le titre s'éloigne de la fantasy "haute en couleur" pour proposer une atmosphère brute, boueuse et sanglante. Le design des armures, des armes et des environnements rend un vibrant hommage à la culture celte et aux RPG à l'ancienne des années 2000. C'est beau, c'est immersif, et l'ambiance fin des temps est particulièrement bien palpable. Perun Creative a cherché à bousculer les codes du genre en imbriquant plusieurs systèmes complexes dans sa boucle de gameplay rogue-lite. Le combat est l'un des piliers du jeu. Oubliez le hack 'n' slash frénétique : ici, les affrontements sont lourds, tactiques et punitifs. Le système est basé sur le ciblage des points faibles de l'ennemi. Les premières heures de jeu sont brutales, la moindre erreur pouvant mener à une mort rapide. Le principe est clair : diviser vos adversaires, attaquer, se mettre à couvert et battre en retraite ! Mourir constamment permet de gagner de l'expérience, échangeable contre des améliorations de personnage. Ramassez tout ce que vous pouvez : les armes et armures inutiles peuvent être démantelées pour récupérer des matériaux bruts (certains ne sont pas achetés par le forgeron). Si un objet porte une inscription, ne le vendez pas, démontez-le pour conserver l'inscription, utilisable sur une autre arme ou armure. L'esquive, le timing et la gestion de la distance sont cruciaux. Les sensations d'impact sont excellentes : trancher un ennemi ou placer une attaque lourde procure une vraie satisfaction.

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