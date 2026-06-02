Android 17 Beta 4.1 est disponible : voici les correctifs apportés avant la sortie de la version stable.

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Android 17 Beta 4.1 est disponible : voici les correctifs apportés avant la sor...
Publié le: 02/06/2026 @ 17:19:38: Par Nic007 Dans "Android"
AndroidAlors que la sortie de la version stable d' Android 17 est imminente, Google a publié une dernière mise à jour pour les participants au programme bêta : Android 17 bêta 4.1 . Il s'agit d'une mise à jour mineure, comme l'indique Google, mais elle corrige certains problèmes concrets rencontrés par les utilisateurs de Pixel ces dernières semaines. La version CP21.260330.011 inclut le correctif de sécurité de mai 2026 et cinq correctifs spécifiques. Veuillez noter que cette mise à jour est destinée aux utilisateurs n'ayant pas encore installé Android 17 QPR1 : si vous possédez cette branche, vous ne recevrez pas cette version bêta 4.1. Parmi les correctifs, certains sont plus importants que d'autres. Le plus notable concerne les appareils auditifs : un bug entraînait la suppression automatique des appareils appairés de la liste après une période d'inactivité ou pendant la charge. Ce problème est grave pour les personnes qui utilisent ces appareils au quotidien et a été signalé par de nombreux utilisateurs dans plusieurs tickets d'assistance. Un autre bug gênant concernait le routage audio Bluetooth : après une interruption système, comme l’expiration d’un minuteur, la lecture audio se coupait. Nous avons également corrigé un problème d’affichage : les écrans externes devenaient noirs lors de la sélection de hautes résolutions, ainsi que deux anomalies visuelles dans la barre d’état : la barre de signal affichait zéro barre même avec une connexion active, et l’icône des données mobiles dans les paramètres rapides restait allumée même en mode avion . Tous les appareils inscrits au programme bêta Android pour Pixel recevront la mise à jour par OTA. Les appareils compatibles sont les Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7 et 7 Pro , avec une version dédiée (CP21.260330.011.A1) pour ces modèles. Pour accélérer le processus, il est possible d'installer manuellement l'image OTA déjà disponible.
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