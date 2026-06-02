Baldur's Gate 1 et 2 vont bénéficier d'un remake complet.

Publié le: 02/06/2026 @ 14:34:06: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Les fans de RPG classiques pourraient bien recevoir l'une des nouvelles les plus excitantes de ces dernières années. Selon de récentes informations, Wizards of the Coast travaille actuellement sur des remakes complets des jeux Baldur's Gate et Baldur's Gate II. Si ces informations se confirment, les joueurs n'auront pas droit à des versions remasterisées de ces classiques cultes, mais à des jeux entièrement reconstruits de A à Z. Surtout, Kevin Martens travaille sur le projet. C'est un nom bien connu des fans du genre. Martens a été le concepteur de Baldur's Gate II : Shadows of Amn et le concepteur principal de l'extension Throne of Bhaal, considérée par de nombreux joueurs comme l'une des meilleures extensions de RPG de tous les temps. Par la suite, il a travaillé sur des titres tels que Neverwinter Nights, Jade Empire, Mass Effect et Diablo III. Plus récemment, il a œuvré chez Archetype Entertainment, un studio appartenant à Wizards of the Coast, au développement du jeu de rôle de science-fiction ambitieux Exodus. D'après le rapport, son rôle n'est pas consultatif. Il aurait été directement affecté au développement de nouvelles versions de Baldur's Gate, ce qui laisse supposer que ce projet est considéré comme une priorité absolue pour l'entreprise.
L'information la plus importante concerne l'ampleur du projet. Il ne s'agit pas d'une simple refonte ou de versions améliorées ultérieures, mais de remakes complets. Pour rappel, les versions améliorées publiées par Beamdog en 2012-2013 proposaient une meilleure compatibilité, une résolution supérieure, plusieurs nouvelles quêtes et une interface améliorée. Cependant, le cœur du jeu restait inchangé. Cette fois, la situation devrait être radicalement différente. Selon les rumeurs, le jeu proposera de nouveaux moteurs graphiques, des graphismes modernes et d'éventuelles extensions scénaristiques. Il s'agirait d'une tentative de moderniser les aventures classiques pour les adapter aux standards des RPG actuels. Pour de nombreux joueurs, ce serait la première occasion de découvrir l'histoire de l'Enfant de Bhaal sans être freinés par les limitations techniques d'il y a plus de vingt ans.
L'importance de ce projet est capitale. Baldur's Gate II, sorti en 2000, demeure l'un des RPG les mieux notés de tous les temps. Le jeu a obtenu une note moyenne de 95 sur Metacritic et figure régulièrement dans les classements des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. C'est le deuxième opus de la série qui a façonné nombre de mécanismes qui sont devenus par la suite les fondements du genre. Ses nombreux compagnons, son scénario à multiples facettes, sa liberté d'exploration et la multitude de choix possibles ont servi de modèle aux créateurs de RPG pendant des années. À une époque où les moteurs modernes et la narration cinématographique dominent, réinventer cette aventure sous une nouvelle forme pourrait attirer à la fois les vétérans du genre et toute une nouvelle génération de joueurs.
L'apparition de tels remakes ne serait pas fortuite. Après l'immense succès de Baldur's Gate 3, la franchise connaît une véritable renaissance. Le problème est que Larian Studios a mis fin à sa participation à la série et a maintes fois réaffirmé son intention de ne pas développer de nouveaux opus. Parallèlement, Wizards of the Coast ne cache pas que Baldur's Gate 4 est en développement. Cependant, l'entreprise admet que les joueurs devront patienter longtemps avant de découvrir ce nouvel opus principal. Des remakes des deux premiers épisodes pourraient combler efficacement cette attente. Nous avons récemment observé une stratégie similaire avec la sortie de la version remasterisée de The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered, qui a rappelé à des millions de joueurs l'une des productions les plus importantes de Bethesda. On ignore pour l'instant la date de sortie des remakes. Les informations concernant les plateformes cibles, le moteur utilisé et l'étendue des modifications font défaut. L'une des principales interrogations porte sur le système de combat. Le Baldur's Gate original proposait des mécaniques en temps réel avec possibilité de pause. Après le succès de Baldur's Gate 3, certains fans espèrent un passage au tour par tour. D'autres estiment que ce serait une rupture avec l'esprit des opus classiques.
L'information la plus importante concerne l'ampleur du projet. Il ne s'agit pas d'une simple refonte ou de versions améliorées ultérieures, mais de remakes complets. Pour rappel, les versions améliorées publiées par Beamdog en 2012-2013 proposaient une meilleure compatibilité, une résolution supérieure, plusieurs nouvelles quêtes et une interface améliorée. Cependant, le cœur du jeu restait inchangé. Cette fois, la situation devrait être radicalement différente. Selon les rumeurs, le jeu proposera de nouveaux moteurs graphiques, des graphismes modernes et d'éventuelles extensions scénaristiques. Il s'agirait d'une tentative de moderniser les aventures classiques pour les adapter aux standards des RPG actuels. Pour de nombreux joueurs, ce serait la première occasion de découvrir l'histoire de l'Enfant de Bhaal sans être freinés par les limitations techniques d'il y a plus de vingt ans.
L'importance de ce projet est capitale. Baldur's Gate II, sorti en 2000, demeure l'un des RPG les mieux notés de tous les temps. Le jeu a obtenu une note moyenne de 95 sur Metacritic et figure régulièrement dans les classements des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. C'est le deuxième opus de la série qui a façonné nombre de mécanismes qui sont devenus par la suite les fondements du genre. Ses nombreux compagnons, son scénario à multiples facettes, sa liberté d'exploration et la multitude de choix possibles ont servi de modèle aux créateurs de RPG pendant des années. À une époque où les moteurs modernes et la narration cinématographique dominent, réinventer cette aventure sous une nouvelle forme pourrait attirer à la fois les vétérans du genre et toute une nouvelle génération de joueurs.
L'apparition de tels remakes ne serait pas fortuite. Après l'immense succès de Baldur's Gate 3, la franchise connaît une véritable renaissance. Le problème est que Larian Studios a mis fin à sa participation à la série et a maintes fois réaffirmé son intention de ne pas développer de nouveaux opus. Parallèlement, Wizards of the Coast ne cache pas que Baldur's Gate 4 est en développement. Cependant, l'entreprise admet que les joueurs devront patienter longtemps avant de découvrir ce nouvel opus principal. Des remakes des deux premiers épisodes pourraient combler efficacement cette attente. Nous avons récemment observé une stratégie similaire avec la sortie de la version remasterisée de The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered, qui a rappelé à des millions de joueurs l'une des productions les plus importantes de Bethesda. On ignore pour l'instant la date de sortie des remakes. Les informations concernant les plateformes cibles, le moteur utilisé et l'étendue des modifications font défaut. L'une des principales interrogations porte sur le système de combat. Le Baldur's Gate original proposait des mécaniques en temps réel avec possibilité de pause. Après le succès de Baldur's Gate 3, certains fans espèrent un passage au tour par tour. D'autres estiment que ce serait une rupture avec l'esprit des opus classiques.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité