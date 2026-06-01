NVIDIA a dévoilé le processeur RTX Spark

Lors du Computex 2026, NVIDIA a officiellement dévoilé le RTX Spark, son premier processeur destiné aux appareils grand public. Ce superprocesseur combine un GPU NVIDIA Grace à 20 cœurs et un GPU NVIDIA Blackwell doté de 6 144 cœurs CUDA. Il intègre également jusqu'à 128 Go de mémoire LPDDR5X unifiée à large bande passante. Ce nouveau produit est basé sur la puce GB10, précédemment utilisée dans la plateforme DGX Spark, des ordinateurs compacts pour entreprises fonctionnant sous une version spéciale d'Ubuntu Linux. Ses performances graphiques intégrées sont similaires à celles de la GeForce RTX 5070, avec le même nombre de cœurs CUDA. Le processeur est gravé en 3 nm par TSMC.
Bien que le RTX Spark soit parfaitement adapté aux ordinateurs portables de jeu et aux stations de travail de création de contenu, Jensen Huang, PDG de NVIDIA, a souligné que l'objectif principal est l'exécution locale d'agents d'IA. L'exécution d'agents d'IA requiert non seulement une puissance de calcul élevée, mais aussi une mémoire importante ; c'est pourquoi le RTX Spark peut être équipé jusqu'à 128 Go de mémoire unifiée. Selon NVIDIA, Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI et Microsoft travaillent déjà sur des ordinateurs portables basés sur ce nouveau processeur afin de proposer aux utilisateurs des solutions plus abordables. La sortie de ces nouveaux produits est prévue pour cet automne, mais leur prix reste encore inconnu, et c'est ce qui intéresse tout le monde.
Bien que le RTX Spark soit parfaitement adapté aux ordinateurs portables de jeu et aux stations de travail de création de contenu, Jensen Huang, PDG de NVIDIA, a souligné que l'objectif principal est l'exécution locale d'agents d'IA. L'exécution d'agents d'IA requiert non seulement une puissance de calcul élevée, mais aussi une mémoire importante ; c'est pourquoi le RTX Spark peut être équipé jusqu'à 128 Go de mémoire unifiée. Selon NVIDIA, Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI et Microsoft travaillent déjà sur des ordinateurs portables basés sur ce nouveau processeur afin de proposer aux utilisateurs des solutions plus abordables. La sortie de ces nouveaux produits est prévue pour cet automne, mais leur prix reste encore inconnu, et c'est ce qui intéresse tout le monde.
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