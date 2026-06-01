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Microsoft a dévoilé le Surface Laptop Ultra.
Publié le: 01/06/2026 @ 18:12:34: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftMicrosoft avait essuyé une perte de près de 900 millions de dollars en misant sur une puce NVIDIA Arm pour son premier appareil portable phare, l'ordinateur Surface. Mais aujourd'hui, l'entreprise revient sur sa décision : en partenariat avec NVIDIA, elle a dévoilé le Surface Laptop Ultra, un ordinateur équipé du nouveau processeur NVIDIA Arm. On ne sait pas encore tout du Surface Laptop Ultra 15 pouces : ses spécifications finales et son prix n'ont pas encore été communiqués. Microsoft affirme toutefois qu'il s'agit du Surface le plus puissant jamais conçu. Au cœur de l'appareil se trouve le nouveau superprocesseur NVIDIA RTX Spark. Il s'agit essentiellement de la même puce que celle utilisée dans le mini-PC DGX Spark pour les développeurs d'IA, mais optimisée pour Windows 11. Elle intègre jusqu'à 20 cœurs CPU, 6 144 cœurs CUDA et jusqu'à 128 Go de mémoire unifiée.

Certaines versions pourraient être équipées de seulement 16 Go de mémoire, et NVIDIA indique que la gamme RTX Spark s'étendra à différents segments de prix. Côté performances, la puce offre des performances graphiques similaires à celles de la RTX 5070 pour ordinateurs portables, une puissance de calcul IA pouvant atteindre 1 pétaflops et une autonomie d'une journée entière. Le Surface Laptop Ultra est doté d'un écran tactile mini-LED de 15 pouces avec une densité de 262 pixels. Microsoft affirme qu'il s'agit de l'écran le plus lumineux jamais utilisé sur un Surface, avec une luminosité HDR maximale de 2 000 nits, ce qui est particulièrement impressionnant pour un ordinateur portable.

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