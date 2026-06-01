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La sortie de la Steam Machine aura lieu dans deux semaines.
Publié le: 01/06/2026 @ 18:11:05: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielAprès un report par rapport à sa fenêtre de sortie initialement prévue pour début 2026, la Steam Machine compacte se rapproche progressivement de son lancement officiel. L'appareil a déjà été ajouté à la liste officielle des produits compatibles Vulkan 1.4 et intégré au système de file d'attente, ce qui devrait empêcher les revendeurs d'accaparer les premiers stocks. Bien que cela ne fournisse pas de date de sortie précise, de nouvelles fuites laissent entendre que le lancement pourrait avoir lieu d'ici quelques semaines. Selon Brad Lynch, un informateur réputé, une visite guidée de la Steam Machine a été ajoutée à la base de données Steam ce week-end. Une visite interactive similaire pour la nouvelle manette Steam avait été ajoutée plusieurs semaines avant l'annonce du prix et des modalités de vente. Si Valve maintient sa stratégie actuelle, la sortie du système pourrait donc être imminente.

Si les caractéristiques techniques de la Steam Machine sont déjà largement connues, son prix reste la principale inconnue. Selon une source interne, cet ordinateur compact sera plus cher que le Steam Deck, actuellement vendu à 949 $ pour la version avec écran OLED et disque dur de 1 To. Ce nouveau système coûtera donc probablement bien plus de 1 000 $, surtout compte tenu de la hausse des prix de la RAM et du stockage, ce qui pourrait également impacter le prix des futures consoles comme la PlayStation 6 et la Xbox Project Helix. À ce prix, il est difficile d'imaginer un succès retentissant pour ce PC à son lancement : il demeure très onéreux.

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