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AMD lance la norme de mémoire à très faible latence EXPO
Publié le: 01/06/2026 @ 18:09:19: Par Nic007 Dans "AMD"
AMDLors du Computex 2026, AMD a dévoilé une nouvelle technologie pour sa norme de mémoire EXPO : l’Ultra Low Latency (ULL). Conçue pour optimiser les performances de jeu grâce à des modules DDR5 plus précis, elle permet d’atteindre des fréquences d’images plus élevées et une meilleure stabilité. L’ULL est en réalité une extension de la norme EXPO existante, conçue pour la moderniser et la renforcer. Il est à noter qu’AMD travaille déjà sur EXPO 1.2 pour les futurs processeurs Ryzen basés sur l’architecture Zen, qui prendra en charge de nouveaux types de mémoire comme les CUDIMM, ainsi que d’autres améliorations. L’une des innovations clés sera le mode Ultra Low Latency, présenté aujourd’hui lors d’une démonstration.

Les modules de mémoire EXPO ULL prendront en charge l'overclocking automatique et des timings plus agressifs, ce qui améliorera les performances de jeu. AMD annonce un gain de fréquence d'images moyen d'environ 12 % par rapport à la norme JEDEC DDR5 et d'environ 4 % par rapport aux modules EXPO actuels. Dans les scénarios de faible fréquence d'images (1 %), l'amélioration atteint 15 % par rapport à la norme JEDEC et environ 4 % par rapport à la norme EXPO. AMD a également confirmé que ces kits de mémoire seront disponibles auprès de partenaires tels que G.Skill, Fury by Kingston, KLEVV, Lexar, TeamGroup, V-Color, XPG by ADATA et Origin Code. Leur disponibilité officielle est prévue pour juin.


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