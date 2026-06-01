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Le support du socket AM5 sera assuré au moins jusqu'en 2029.
Publié le: 01/06/2026 @ 16:50:07: Par Nic007 Dans "AMD"
AMDC'est une information très attendue par les utilisateurs d'ordinateurs. AMD a officiellement confirmé lors du Computex 2026 que la plateforme AM5 sera prise en charge au moins jusqu'en 2029. Pour des millions de possesseurs de processeurs Ryzen, cela signifie une durée de vie considérablement prolongée pour leurs ordinateurs actuels et la possibilité de les mettre à niveau sans avoir à remplacer la carte mère. Le socket AM5 a fait son apparition en 2022 avec les processeurs Ryzen 7000 basés sur l'architecture Zen 4. À l'époque, le fabricant avait annoncé un support pluriannuel, soulignant que les utilisateurs n'auraient pas à changer fréquemment de carte mère à chaque nouvelle génération de processeurs. Initialement, AMD avait déclaré un support pour la plateforme jusqu'en 2025 et au-delà. Puis, avec le lancement des processeurs Zen 5, cette échéance a été repoussée à 2027. Aujourd'hui, l'entreprise franchit une nouvelle étape et confirme officiellement le support jusqu'en 2029. C'est un signe particulièrement important pour ceux qui envisagent d'acheter un nouvel ordinateur ou de mettre à niveau leur configuration actuelle. Investir dans une carte mère AM5 pourrait s'avérer judicieux pendant de nombreuses années.

Bien que le fabricant n'ait pas encore dévoilé de calendrier de sortie précis pour ses futurs processeurs, la date de sortie permet de tirer quelques conclusions intéressantes. Le Ryzen 7000, basé sur l'architecture Zen 4, est sorti en 2022, et Zen 5 est arrivé sur le marché deux ans plus tard. Si AMD maintient ce rythme de développement, la plateforme AM5 devrait accueillir au moins deux générations de processeurs supplémentaires. L'industrie bruisse de rumeurs depuis des mois concernant l'arrivée prochaine de Zen 6, dont les premières versions destinées aux centres de données devraient être disponibles d'ici la fin de l'année. Le lancement des puces grand public ne semble plus qu'une question de temps. La prochaine étape est Zen 7, qui, selon les projections actuelles, pourrait faire son apparition aux alentours de 2028. Pour les utilisateurs, cela signifie la possibilité de remplacer uniquement le processeur sans avoir à reconstruire l'ensemble de la plateforme.

Malgré l'accueil positif réservé à l'annonce d'AMD, un élément a suscité le débat parmi les observateurs du marché. Lors de précédentes annonces, l'entreprise utilisait des désignations telles que « 2025+ » et « 2027+ ». Cette fois-ci, les diapositives de présentation affichaient la mention « 2029 » sans le signe plus caractéristique. À première vue, cela peut sembler un détail mineur, mais pour certains analystes, c'est une différence significative. L'absence de désignation supplémentaire laisse planer le doute sur l'avenir de la plateforme après 2029. AMD n'a pas répondu à ces interrogations. Les représentants de l'entreprise ont refusé de commenter les projets de produits futurs, se contentant de souligner qu'ils ne peuvent divulguer d'informations sur les futures générations de matériel.
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