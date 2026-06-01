Test Riven (PS5) - Le classique de 1997 reconstruit sur Unreal Engine 5

Publié le: 01/06/2026 @ 14:10:59: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Riven est le deuxième chapitre d'une trilogie qui a secoué les amateurs d'aventures graphiques de la fin des années 90. Inutile de dire qu'à l'annonce de son remake, les joueurs étaient fortement partagés entre ceux qui avaient hâte de mettre la main dessus et ceux qui craignaient le pire après les adaptations/conversions plus ou moins réussis du Myst original ces dernières années. Heureusement, le remake de Riven a su capturer l'essence du titre original et la présenter dans la nouvelle version. Si vous n'avez jamais parcouru le titre original, sachez que son développeur Cyan Worlds, dirigé par les deux frères Miller, a lancé le jeu original en 1997 sur PC sous le titre Riven : The Sequel to Myst, le chapitre qui (selon beaucoup) est le meilleur de toute la trilogie. De nos jours : Rand Miller a voulu proposer un remake de son œuvre et, heureusement, nous sommes là aujourd'hui pour en parler. En parlant d'intrigue, sans trop spoiler, on peut dire que Riven commence exactement là où les événements de Myst se sont terminés avec le protagoniste restant le Voyageur et qu'il retrouve dans Riven. Cela ne change donc pas notre objectif et notre objectif ultime : comprendre ce qui est arrivé à ce monde en déclin et maintenant au bord de l'effondrement et, surtout, comprendre comment arrêter Gehn , le méchant de la situation que vous allez apprends vite à haïr. Nous ne parlerons pas davantage de l'intrigue car nous ne voulons pas réactiver des souvenirs endormis ou gâcher quoi que ce soit d'autre mais nous préférons nous concentrer sur les émotions ressenties en parcourant à nouveau ces terres virtuelles mais magiques et mystérieuses comme peu d'autres.
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