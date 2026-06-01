À compter du 1er juin, l'UE obligera Apple et Google à faciliter le passage d'iOS à Android.

Changer de smartphone a toujours été une petite galère : il faut transférer photos, contacts, messages, mots de passe et paramètres entre des écosystèmes incompatibles , avec le risque réel de perdre des données. À partir du 1er juin 2026 , cependant, la donne change, et cette fois, ce n’est plus une promesse des fabricants, mais une obligation imposée par l’Union européenne. La loi sur les marchés numériques , le règlement européen sur les marchés numériques entré en vigueur en 2022, commence à s'attaquer à un problème qui concerne tous les utilisateurs de smartphones : la portabilité des données entre iOS et Android . L'objectif est de lever les obstacles qui, jusqu'à présent, rendaient le changement de système d'exploitation extrêmement simple. En pratique, les entreprises concernées, Apple et Google au premier rang, ont été tenues de garantir que le transfert de photos, vidéos, contacts et messages entre les deux plateformes soit simple, rapide et, surtout, gratuit . Aucune donnée ne doit être perdue lors d'un changement de système d'exploitation : c'est le principe, du moins en théorie.
Pour Apple, l'obligation ne se limite pas aux smartphones : l'entreprise devra étendre l' interopérabilité de ses appareils . L'exemple le plus souvent cité concerne les montres connectées : jusqu'à présent, les notifications complètes de l'iPhone n'étaient accessibles que sur Apple Watch, tandis que les objets connectés tiers recevaient des informations limitées. Grâce à ces nouvelles règles, même les montres connectées non Apple pourront enfin afficher le contenu des notifications de l'iPhone associé. Il convient de rappeler que la DMA avait déjà obtenu un résultat concret : l’ obligation d’utiliser des chargeurs USB-C sur tous les smartphones. Cette nouvelle étape vers la portabilité des données s’inscrit dans la même logique : réduire la dépendance aux écosystèmes propriétaires et redonner aux utilisateurs leur liberté de choix. Nous verrons bientôt comment tout cela se traduira concrètement sur le terrain : la réglementation existe, mais sa mise en œuvre par les fabricants est une autre affaire. En attendant, la mise à jour de vos appareils est la première étape pour profiter pleinement de ces nouvelles fonctionnalités.
L’orientation de l’UE est claire : supprimer les barrières entre les plateformes est désormais une priorité réglementaire, et non plus un simple souhait des utilisateurs. Reste à voir si Apple et Google respecteront l’esprit de la réglementation ou se contenteront du strict minimum.
Pour Apple, l'obligation ne se limite pas aux smartphones : l'entreprise devra étendre l' interopérabilité de ses appareils . L'exemple le plus souvent cité concerne les montres connectées : jusqu'à présent, les notifications complètes de l'iPhone n'étaient accessibles que sur Apple Watch, tandis que les objets connectés tiers recevaient des informations limitées. Grâce à ces nouvelles règles, même les montres connectées non Apple pourront enfin afficher le contenu des notifications de l'iPhone associé. Il convient de rappeler que la DMA avait déjà obtenu un résultat concret : l’ obligation d’utiliser des chargeurs USB-C sur tous les smartphones. Cette nouvelle étape vers la portabilité des données s’inscrit dans la même logique : réduire la dépendance aux écosystèmes propriétaires et redonner aux utilisateurs leur liberté de choix. Nous verrons bientôt comment tout cela se traduira concrètement sur le terrain : la réglementation existe, mais sa mise en œuvre par les fabricants est une autre affaire. En attendant, la mise à jour de vos appareils est la première étape pour profiter pleinement de ces nouvelles fonctionnalités.
L’orientation de l’UE est claire : supprimer les barrières entre les plateformes est désormais une priorité réglementaire, et non plus un simple souhait des utilisateurs. Reste à voir si Apple et Google respecteront l’esprit de la réglementation ou se contenteront du strict minimum.
Plus d'actualités dans cette catégorie
22-05MobileOpenAI va créer son propre smartphone doté d'intelligence artificielle. Voici ce qu'il proposera.
20-05MobileSamsung veut imposer le remplacement des smartphones. Les modèles phares de la gamme Galaxy seront retirés du marché.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité