Intel annonce le Xeon 6+ doté d'un nombre de cœurs record.

Lors du Computex 2026, Intel a présenté sa vision de l'avenir des centres de données, qui évoluent de plus en plus rapidement vers l'intelligence artificielle. L'entreprise affirme que les serveurs traditionnels exécutant des applications métier classiques cèdent la place à une infrastructure conçue pour l'entraînement des modèles d'IA et le traitement des inférences. Les nouveaux processeurs Xeon 6+ de la gamme Clearwater Forest, des solutions réseau plus performantes et des technologies améliorant l'efficacité énergétique devraient permettre de répondre à ces changements. Intel souligne que les exigences des centres de données modernes sont radicalement différentes de celles d'il y a quelques années. Le rendement énergétique, le nombre de cœurs par serveur et la bande passante mémoire revêtent une importance croissante. Parallèlement, le rôle des accélérateurs d'IA, qui fonctionnent avec les processeurs x86 pour entraîner et exécuter des modèles d'IA, prend de l'importance. D'après les prévisions de l'entreprise, les charges de travail liées à l'IA représenteront environ la moitié des tâches des centres de données d'ici cinq ans. La plupart de ces tâches impliqueront l'inférence, c'est-à-dire l'utilisation de modèles entraînés au quotidien.
La famille de processeurs Xeon 6+, basée sur l'architecture Darkmont et fabriquée avec la technologie Intel 18A, a été conçue en tenant compte de ces nouvelles exigences. Les modèles haut de gamme offrent jusqu'à 288 cœurs E-Core à faible consommation, garantissant une densité de calcul exceptionnellement élevée dans une seule baie de serveur. La puce la plus puissante est composée de douze blocs de calcul, chacun contenant 24 cœurs Darkmont. Il en résulte l'un des processeurs x86 les plus multicœurs jamais commercialisés. Les processeurs intégreront également 576 Mo de cache de dernier niveau à faible latence (LLC) et prendront en charge la mémoire DDR5 à 12 canaux avec des vitesses allant jusqu'à 8 000 MT/s. Ce sont des spécifications impressionnantes pour le segment des serveurs, où la stabilité est aussi importante que les performances. Le fabricant ne cache pas que les nouveaux Xeon sont conçus pour concurrencer directement les processeurs EPYC d'AMD. Selon Intel, le Xeon 6990E+, son modèle phare, devrait offrir des performances monocœur supérieures de 30 % en moyenne à celles de l'EPYC 9965. Les affirmations concernant l'efficacité énergétique sont tout aussi ambitieuses. Intel affirme que la nouvelle puce peut améliorer jusqu'à 30 % le rapport performances/consommation énergétique lors de charges de travail serveur typiques. Par rapport à la génération précédente de Xeon, l'entreprise revendique une augmentation de performances de 55 % et une efficacité globale supérieure jusqu'à 126 %. La télémétrie énergétique des applications (AET) fait également son apparition avec les processeurs Xeon 6+. Cette technologie permet une surveillance très précise de la consommation énergétique des applications, des machines virtuelles et des charges de travail serveur. Son principal atout réside dans la lecture directe des données depuis la puce du processeur. Ceci élimine la surcharge liée au système d'exploitation ou aux intergiciels, offrant ainsi des données de télémétrie plus détaillées et précises.
Intel a également annoncé le contrôleur réseau E835, conçu pour les applications serveur. Cette nouvelle solution devrait prendre en charge un débit allant jusqu'à 200 Gbit/s, soit environ 25 Go de données transférées par seconde. L'entreprise n'a pas oublié les PME pour autant. Des processeurs Xeon série 6300 pour serveurs d'entrée de gamme seront disponibles. Les modèles les plus performants offriront jusqu'à 12 cœurs, soit une augmentation de 50 % par rapport à la génération précédente. Enfin, Intel a également révélé que le développement de la prochaine génération de processeurs pour serveurs progresse comme prévu. La gamme Diamond Rapids devrait être lancée en 2027 et constituera une étape importante dans la reconquête du marché des serveurs, face à AMD.
La famille de processeurs Xeon 6+, basée sur l'architecture Darkmont et fabriquée avec la technologie Intel 18A, a été conçue en tenant compte de ces nouvelles exigences. Les modèles haut de gamme offrent jusqu'à 288 cœurs E-Core à faible consommation, garantissant une densité de calcul exceptionnellement élevée dans une seule baie de serveur. La puce la plus puissante est composée de douze blocs de calcul, chacun contenant 24 cœurs Darkmont. Il en résulte l'un des processeurs x86 les plus multicœurs jamais commercialisés. Les processeurs intégreront également 576 Mo de cache de dernier niveau à faible latence (LLC) et prendront en charge la mémoire DDR5 à 12 canaux avec des vitesses allant jusqu'à 8 000 MT/s. Ce sont des spécifications impressionnantes pour le segment des serveurs, où la stabilité est aussi importante que les performances. Le fabricant ne cache pas que les nouveaux Xeon sont conçus pour concurrencer directement les processeurs EPYC d'AMD. Selon Intel, le Xeon 6990E+, son modèle phare, devrait offrir des performances monocœur supérieures de 30 % en moyenne à celles de l'EPYC 9965. Les affirmations concernant l'efficacité énergétique sont tout aussi ambitieuses. Intel affirme que la nouvelle puce peut améliorer jusqu'à 30 % le rapport performances/consommation énergétique lors de charges de travail serveur typiques. Par rapport à la génération précédente de Xeon, l'entreprise revendique une augmentation de performances de 55 % et une efficacité globale supérieure jusqu'à 126 %. La télémétrie énergétique des applications (AET) fait également son apparition avec les processeurs Xeon 6+. Cette technologie permet une surveillance très précise de la consommation énergétique des applications, des machines virtuelles et des charges de travail serveur. Son principal atout réside dans la lecture directe des données depuis la puce du processeur. Ceci élimine la surcharge liée au système d'exploitation ou aux intergiciels, offrant ainsi des données de télémétrie plus détaillées et précises.
Intel a également annoncé le contrôleur réseau E835, conçu pour les applications serveur. Cette nouvelle solution devrait prendre en charge un débit allant jusqu'à 200 Gbit/s, soit environ 25 Go de données transférées par seconde. L'entreprise n'a pas oublié les PME pour autant. Des processeurs Xeon série 6300 pour serveurs d'entrée de gamme seront disponibles. Les modèles les plus performants offriront jusqu'à 12 cœurs, soit une augmentation de 50 % par rapport à la génération précédente. Enfin, Intel a également révélé que le développement de la prochaine génération de processeurs pour serveurs progresse comme prévu. La gamme Diamond Rapids devrait être lancée en 2027 et constituera une étape importante dans la reconquête du marché des serveurs, face à AMD.
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