La France remporte l'avenir de l'IA : SoftBank investit 75 milliards d'euros

Publié le: 01/06/2026 @ 13:53:52: Par Nic007 Dans "Programmation"
L'Europe vient de recevoir un signal fort indiquant que la course à la suprématie en matière d'intelligence artificielle s'accélère. Le géant japonais de l'investissement SoftBank a annoncé son intention d'allouer jusqu'à 75 milliards d'euros à la construction et au développement d'infrastructures d'IA en France. L'ampleur de ce projet est telle qu'il pourrait faire de la France l'un des plus importants centres informatiques mondiaux. Le projet prévoit la création d'une infrastructure capable de fournir 5 gigawatts de puissance de calcul pour les systèmes d'intelligence artificielle d'ici 2031. Un tel niveau semblait presque inimaginable il y a encore quelques années. SoftBank a divisé cet investissement en deux phases. Dans un premier temps, l'entreprise allouera 45 milliards d'euros à la construction d'installations dans le nord de la France. Des centres de données modernes seront construits notamment à Dunkerque, Bosquel et Bouchain. Ils devraient fournir une puissance totale de 3,1 GW dédiée exclusivement aux applications d'IA. La deuxième phase nécessitera un investissement supplémentaire de 30 milliards d'euros et la construction d'installations additionnelles dans d'autres régions du pays. Des partenaires stratégiques et SB Energy devraient également participer au projet.
Cet investissement est réalisé par Masayoshi Son, investisseur légendaire et dirigeant du groupe SoftBank. Il y a plusieurs années, il avait déjà investi des milliards de dollars dans le développement de nombreuses entreprises technologiques novatrices. Selon lui, le monde entre actuellement dans une nouvelle phase de développement de l'intelligence artificielle, et les pays dotés de leur propre infrastructure informatique joueront un rôle clé dans la future économie numérique. La France a été choisie pour une raison bien précise. Le pays dispose d'un secteur énergétique développé, d'un vaste réseau industriel et d'un grand nombre de spécialistes des nouvelles technologies. Pour SoftBank, c'est l'endroit idéal pour établir une base européenne dédiée aux futurs modèles d'IA. Depuis plusieurs années, le gouvernement français s'efforce d'attirer les investissements dans l'intelligence artificielle. Le président Emmanuel Macron a maintes fois affirmé sa volonté de positionner la France comme un leader de la nouvelle révolution technologique. Le ministre de l'Économie, Roland Lescure, a qualifié la décision de SoftBank de preuve de l'efficacité de cette stratégie. Selon le gouvernement français, la France a le potentiel de devenir un pôle d'excellence pour le développement de tous les éléments clés de l'écosystème de l'IA, de la recherche scientifique aux infrastructures informatiques.
L'annonce de SoftBank démontre que la concurrence dans le domaine de l'intelligence artificielle prend des proportions toujours plus importantes. Les géants de la technologie investissent désormais des sommes qui étaient auparavant réservées aux budgets des États. Amazon prévoit d'allouer environ 200 milliards de dollars au développement des infrastructures liées à l'IA, au cloud computing et à la robotique. Google a annoncé des dépenses de 75 milliards de dollars pour le développement de l'IA cette année. Microsoft évoque des investissements pouvant atteindre 80 milliards de dollars, et Meta souhaite consacrer jusqu'à 65 milliards de dollars à l'expansion de sa propre base technologique. Parallèlement, le projet Stargate est également en cours aux États-Unis. Un consortium d'entreprises technologiques privées a annoncé des investissements de 100 milliards de dollars, qui devraient atteindre 500 milliards de dollars dans les prochaines années.
Aujourd'hui, la course à l'IA ne se résume plus aux seuls modèles de langage. L'avantage concurrentiel repose de plus en plus sur la capacité à déployer des centres de données massifs, à accéder à l'électricité et à accroître rapidement la puissance de calcul. Chaque nouveau modèle d'IA nécessite d'énormes ressources matérielles. Des centaines de milliers de processeurs et d'accélérateurs travaillent pendant des mois pour entraîner les systèmes avancés. C’est pourquoi l’investissement de SoftBank pourrait s’avérer être l’un des développements les plus importants du marché technologique européen de ces dernières années. Si le projet est mis en œuvre comme prévu, la France deviendra l’un des principaux pôles d’intelligence artificielle au monde et l’Europe se dotera d’une infrastructure capable de rivaliser avec les géants américains et chinois.
Cet investissement est réalisé par Masayoshi Son, investisseur légendaire et dirigeant du groupe SoftBank. Il y a plusieurs années, il avait déjà investi des milliards de dollars dans le développement de nombreuses entreprises technologiques novatrices. Selon lui, le monde entre actuellement dans une nouvelle phase de développement de l'intelligence artificielle, et les pays dotés de leur propre infrastructure informatique joueront un rôle clé dans la future économie numérique. La France a été choisie pour une raison bien précise. Le pays dispose d'un secteur énergétique développé, d'un vaste réseau industriel et d'un grand nombre de spécialistes des nouvelles technologies. Pour SoftBank, c'est l'endroit idéal pour établir une base européenne dédiée aux futurs modèles d'IA. Depuis plusieurs années, le gouvernement français s'efforce d'attirer les investissements dans l'intelligence artificielle. Le président Emmanuel Macron a maintes fois affirmé sa volonté de positionner la France comme un leader de la nouvelle révolution technologique. Le ministre de l'Économie, Roland Lescure, a qualifié la décision de SoftBank de preuve de l'efficacité de cette stratégie. Selon le gouvernement français, la France a le potentiel de devenir un pôle d'excellence pour le développement de tous les éléments clés de l'écosystème de l'IA, de la recherche scientifique aux infrastructures informatiques.
L'annonce de SoftBank démontre que la concurrence dans le domaine de l'intelligence artificielle prend des proportions toujours plus importantes. Les géants de la technologie investissent désormais des sommes qui étaient auparavant réservées aux budgets des États. Amazon prévoit d'allouer environ 200 milliards de dollars au développement des infrastructures liées à l'IA, au cloud computing et à la robotique. Google a annoncé des dépenses de 75 milliards de dollars pour le développement de l'IA cette année. Microsoft évoque des investissements pouvant atteindre 80 milliards de dollars, et Meta souhaite consacrer jusqu'à 65 milliards de dollars à l'expansion de sa propre base technologique. Parallèlement, le projet Stargate est également en cours aux États-Unis. Un consortium d'entreprises technologiques privées a annoncé des investissements de 100 milliards de dollars, qui devraient atteindre 500 milliards de dollars dans les prochaines années.
Aujourd'hui, la course à l'IA ne se résume plus aux seuls modèles de langage. L'avantage concurrentiel repose de plus en plus sur la capacité à déployer des centres de données massifs, à accéder à l'électricité et à accroître rapidement la puissance de calcul. Chaque nouveau modèle d'IA nécessite d'énormes ressources matérielles. Des centaines de milliers de processeurs et d'accélérateurs travaillent pendant des mois pour entraîner les systèmes avancés. C’est pourquoi l’investissement de SoftBank pourrait s’avérer être l’un des développements les plus importants du marché technologique européen de ces dernières années. Si le projet est mis en œuvre comme prévu, la France deviendra l’un des principaux pôles d’intelligence artificielle au monde et l’Europe se dotera d’une infrastructure capable de rivaliser avec les géants américains et chinois.
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