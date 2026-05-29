Google corrige les limitations de Gemini suite aux plaintes des utilisateurs.

Quelques jours ont suffi. Lors de la Google I/O 2026 la semaine dernière, Gemini a modifié son système de limites , passant d'un comptage classique à un modèle basé sur le calcul : chaque requête est pondérée différemment selon sa complexité, les outils utilisés et la durée de la conversation. Le problème ? De nombreux utilisateurs ont rapidement atteint leur quota , et les plaintes n'ont pas tardé à fuser. Google a réagi en un temps record, annonçant une série de modifications immédiates concernant le fonctionnement des limites. Il ne s'agit pas d'une refonte radicale du système, mais d'une série d'ajustements qui, en théorie, devraient rendre l'expérience moins frustrante. Voyons ce qui change réellement. Le changement le plus important concerne Gemini 3.1 Pro : Google a instauré une limite de consommation de quota par requête . Ainsi, même une requête particulièrement volumineuse, avec des pièces jointes ou des instructions complexes, ne consommera plus une part disproportionnée de votre quota hebdomadaire. Josh Woodward, directeur de Gemini, l'a confirmé, expliquant que l'objectif est que les utilisateurs « tirent le meilleur parti du modèle Pro ».
Concernant les requêtes gratuites , une bonne nouvelle : les requêtes vers Gemini 3.1 Flash-Lite ne sont plus décomptées de votre quota . Les utilisateurs de ce modèle allégé peuvent donc l'utiliser sans se soucier de leur budget mensuel. Google a également clarifié un point qui semblait évident, mais qui ne l'était visiblement pas : en cas d'échec d'une requête, votre quota n'est pas débité . « Nos erreurs système sont de notre responsabilité, pas de la vôtre », a précisé l'entreprise. Pour les fonctionnalités plus exigeantes comme la Recherche approfondie , qui consomment par nature beaucoup plus de puissance de traitement, Google promet des notifications et des informations d'utilisation plus détaillées afin d'éviter les mauvaises surprises. Actuellement, le tableau de bord accessible à l'adresse gemini.google.com/usage n'offre qu'une vue d'ensemble générale, ce qui est clairement insuffisant pour gérer sa consommation.
Il y avait également un bug spécifique avec les générations Omni (vidéos générées par IA) qui vidait le quota de certains utilisateurs après seulement un ou deux contenus. Google affirme avoir corrigé ce problème et, en compensation, a doublé le nombre de générations Omni pour les abonnés AI Ultra. Enfin, un détail pratique : le modèle sélectionné est désormais mémorisé d’une session à l’autre et ne change automatiquement que si une limite est atteinte, imposant ainsi le passage à un modèle plus léger. On a l'impression que Google a lancé ce nouveau système de limitation un peu trop précipitamment lors de la Google I/O , sans en avoir correctement calibré les paramètres. Mieux vaut procéder à des ajustements au fur et à mesure que de ne rien faire du tout , mais il aurait été préférable d'arriver au lancement avec un système déjà bien rodé, plutôt que de devoir gérer les plaintes des utilisateurs quelques jours seulement après l'annonce.
Concernant les requêtes gratuites , une bonne nouvelle : les requêtes vers Gemini 3.1 Flash-Lite ne sont plus décomptées de votre quota . Les utilisateurs de ce modèle allégé peuvent donc l'utiliser sans se soucier de leur budget mensuel. Google a également clarifié un point qui semblait évident, mais qui ne l'était visiblement pas : en cas d'échec d'une requête, votre quota n'est pas débité . « Nos erreurs système sont de notre responsabilité, pas de la vôtre », a précisé l'entreprise. Pour les fonctionnalités plus exigeantes comme la Recherche approfondie , qui consomment par nature beaucoup plus de puissance de traitement, Google promet des notifications et des informations d'utilisation plus détaillées afin d'éviter les mauvaises surprises. Actuellement, le tableau de bord accessible à l'adresse gemini.google.com/usage n'offre qu'une vue d'ensemble générale, ce qui est clairement insuffisant pour gérer sa consommation.
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