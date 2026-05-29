Microsoft ajoute une fonctionnalité à Windows 11 visant à améliorer les performances du système

À première vue, l'ensemble de la fonctionnalité KB5089573 pour Windows 11 24H2 et 25H2 semble plutôt anodin, Microsoft la décrivant officiellement comme une simple amélioration des performances globales du système. Cependant, en pratique, son fonctionnement est bien plus intéressant. Le profil de faible latence améliore temporairement les performances du processeur lors de tâches courtes et sensibles à la latence. Le système augmente alors la fréquence du processeur pendant un très court instant afin d'accélérer le traitement de certains éléments de l'interface Windows 11. Selon Windows Latest, cette fonctionnalité accélère le lancement des applications et le fonctionnement d'éléments système essentiels tels que le menu Démarrer, le moteur de recherche et le Centre de notifications. Les premiers tests montrent que cette fonctionnalité améliore effectivement les performances du système. Lors de l'ouverture du menu Démarrer ou du Centre de notifications, le processeur est brièvement sollicité à pleine capacité, mais simultanément, le système élimine les micro-saccades, qui constituent depuis longtemps l'un des défauts les plus critiqués de Windows 11. Cet outil n'est pas encore activé par défaut pour tous les utilisateurs. Microsoft le déploie progressivement via une mise à jour facultative, disponible dans la section « Mises à jour facultatives » de Windows Update.
Certains utilisateurs ont toutefois découvert qu'il était possible d'activer manuellement cette fonctionnalité à l'aide de ViveTool. Cette solution s'adresse plutôt aux utilisateurs avancés, car Microsoft ne permet pas encore d'activer ou de désactiver simplement le profil de faible latence. Depuis son lancement, Windows 11 a souvent été critiqué pour son interface plus lente que celle de Windows 10, notamment sur les ordinateurs et portables d'entrée de gamme. Or, la nouvelle fonctionnalité semble jusqu'à présent porter ses fruits et améliore même les performances de Windows 11. Microsoft, fait rare, tient ses promesses sans créer de dysfonctionnements. Les premiers tests sont d'ailleurs très prometteurs.
Certains utilisateurs ont toutefois découvert qu'il était possible d'activer manuellement cette fonctionnalité à l'aide de ViveTool. Cette solution s'adresse plutôt aux utilisateurs avancés, car Microsoft ne permet pas encore d'activer ou de désactiver simplement le profil de faible latence. Depuis son lancement, Windows 11 a souvent été critiqué pour son interface plus lente que celle de Windows 10, notamment sur les ordinateurs et portables d'entrée de gamme. Or, la nouvelle fonctionnalité semble jusqu'à présent porter ses fruits et améliore même les performances de Windows 11. Microsoft, fait rare, tient ses promesses sans créer de dysfonctionnements. Les premiers tests sont d'ailleurs très prometteurs.
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