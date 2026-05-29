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Call of Duty: Warzone ne fonctionnera plus sur PS4 et Xbox One.
Publié le: 29/05/2026 @ 18:05:17: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosActivision prévoit de mettre fin au support de Call of Duty: Warzone sur PS4 et Xbox One plus tard cette année. Pour continuer à jouer à Warzone après la fin de la saison 6 de Call of Duty: Black Ops 7, les joueurs devront passer à la PS5 ou à la Xbox Series S/X. Ou bien, bien sûr, au PC, où ces restrictions de génération n'existent pas. Les représentants de l'entreprise ont annoncé que Call of Duty: Warzone sera retiré des boutiques PS4 et Xbox One le 4 juin, après quoi le jeu ne sera plus disponible au téléchargement. Le 25 juin, Activision désactivera la boutique intégrée de Warzone sur les anciennes consoles, et après le lancement de la saison 1 de Call of Duty: Modern Warfare 4, le jeu cessera définitivement de fonctionner sur ces plateformes.

Le timing n'est pas idéal pour les possesseurs de consoles plus anciennes, car Microsoft et Sony ont augmenté les prix de leurs appareils au cours de l'année écoulée. La PS5 et la Xbox Series X coûtent désormais 150 $ de plus que leur prix de lancement de 499 $, ce qui signifie que les joueurs souhaitant continuer à jouer sur leurs plateformes devront désormais investir dans une console next-gen plutôt onéreuse. À noter qu'Activision a annoncé la fin du support de Warzone en même temps que la sortie de Call of Duty: Modern Warfare 4 sur les consoles actuelles. Modern Warfare 4 sortira sur PS5, Xbox Series S/X et, plus surprenant, sur Nintendo Switch 2. Bien qu'il s'agisse du premier Call of Duty à sortir sur Switch 2 depuis des années, les joueurs ne savent pas encore exactement comment le jeu fonctionnera sur cette console.
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