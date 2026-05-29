Windows 11 n'a pas besoin d'antivirus ? Microsoft l'avait initialement affirmé, avant de supprimer cette information.

Un article publié par Microsoft en avril portait un titre très révélateur : « Le meilleur logiciel antivirus de 2026 : la protection intégrée de Windows dont vous avez besoin ». Ce titre à lui seul laissait entendre que l’entreprise devenait de plus en plus agressive dans la promotion de ses propres fonctionnalités de sécurité disponibles directement dans Windows 11. Dans ce document, Microsoft a mis en avant les fonctionnalités de Microsoft Defender, de SmartScreen, du contrôle intelligent des applications et de la protection contre les ransomwares. Le message était clair : pour la plupart des utilisateurs, les solutions intégrées seront amplement suffisantes. Cependant, la section la plus controversée concernait les antivirus tiers. L'entreprise a suggéré que les programmes de sécurité supplémentaires ne sont nécessaires que dans des cas plus spécifiques, comme la gestion de plusieurs appareils ou un contrôle parental étendu. Ce message était également digne d'intérêt pour une autre raison. Microsoft a clairement indiqué que l'installation d'outils de sécurité supplémentaires pouvait augmenter la charge système et compliquer le fonctionnement de l'ordinateur. Pour de nombreux éditeurs de logiciels antivirus, cette position a pu être perçue comme une attaque frontale contre l'ensemble du marché de la sécurité Windows. Nul n'ignore que les relations entre Microsoft et les éditeurs d'antivirus sont tendues depuis des années. Alors que le géant développe son propre Defender, ses partenaires craignent de plus en plus que leurs produits ne soient marginalisés.
Le problème a été mis en lumière par le site web AV-Comparatives. L'analyse des archives du site montre que le contenu était encore accessible en mai. Quelques jours plus tard, la publication a commencé à rediriger les utilisateurs vers la page d'accueil du Centre de formation Microsoft. L'entreprise n'a publié aucune déclaration concernant le retrait de l'article. Aucune nouvelle version de la publication ni aucune mise à jour de la déclaration précédente n'ont été diffusées. C'est le silence qui entoure toute cette affaire qui suscite le plus d'attention aujourd'hui, d'autant plus que Microsoft promeut activement Windows 11 depuis des mois comme le système d'exploitation le plus sécurisé de son histoire. Il y a à peine douze ans, la sécurité intégrée de Windows était considérée par de nombreux utilisateurs comme une protection minimale en cas d'urgence. Aujourd'hui, Microsoft Defender obtient régulièrement d'excellents résultats aux tests de sécurité indépendants et est devenu l'antivirus unique utilisé par des millions de personnes. Microsoft est parfaitement consciente de cette évolution. Ces dernières années, l'entreprise a constamment développé son propre écosystème de sécurité, intégrant la protection directement dans le système d'exploitation et les services cloud. C’est pourquoi la publication d’avril n’était pas un acte isolé. Elle semblait plutôt s’inscrire dans une stratégie plus vaste visant à ancrer l’idée que Windows 11, à lui seul, assure une protection complète à l’utilisateur.
Bien que Microsoft n'ait pas officiellement communiqué les raisons de ce retrait, beaucoup soupçonnent une réaction de la part de partenaires commerciaux et de fabricants de solutions antivirus commerciales. Le marché de la sécurité informatique génère encore des milliards de dollars chaque année. Affirmer publiquement que les logiciels antivirus supplémentaires deviennent superflus pourrait être perçu comme une tentative d'évincer la concurrence de l'écosystème Windows. Cela est d'autant plus vrai que Microsoft fait depuis longtemps l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités de régulation qui analysent l'impact de l'entreprise sur le marché des logiciels et des services numériques.
Le débat sur la nécessité d'un logiciel antivirus supplémentaire pour les utilisateurs dure depuis des années. Pour certains, Microsoft Defender s'avère suffisant avec une utilisation raisonnable d'Internet et des mises à jour système régulières. Dans le même temps, de nombreux experts soulignent encore les avantages des solutions de sécurité plus avancées offrant une protection de l'identité, une surveillance des fuites de données et des fonctionnalités de confidentialité avancées. La suppression de la publication par Microsoft révèle cependant autre chose : même les plus grandes entreprises technologiques choisissent de plus en plus leurs mots lorsqu’il s’agit de cybersécurité et de ce marché pesant des milliards de dollars.
Le problème a été mis en lumière par le site web AV-Comparatives. L'analyse des archives du site montre que le contenu était encore accessible en mai. Quelques jours plus tard, la publication a commencé à rediriger les utilisateurs vers la page d'accueil du Centre de formation Microsoft. L'entreprise n'a publié aucune déclaration concernant le retrait de l'article. Aucune nouvelle version de la publication ni aucune mise à jour de la déclaration précédente n'ont été diffusées. C'est le silence qui entoure toute cette affaire qui suscite le plus d'attention aujourd'hui, d'autant plus que Microsoft promeut activement Windows 11 depuis des mois comme le système d'exploitation le plus sécurisé de son histoire. Il y a à peine douze ans, la sécurité intégrée de Windows était considérée par de nombreux utilisateurs comme une protection minimale en cas d'urgence. Aujourd'hui, Microsoft Defender obtient régulièrement d'excellents résultats aux tests de sécurité indépendants et est devenu l'antivirus unique utilisé par des millions de personnes. Microsoft est parfaitement consciente de cette évolution. Ces dernières années, l'entreprise a constamment développé son propre écosystème de sécurité, intégrant la protection directement dans le système d'exploitation et les services cloud. C’est pourquoi la publication d’avril n’était pas un acte isolé. Elle semblait plutôt s’inscrire dans une stratégie plus vaste visant à ancrer l’idée que Windows 11, à lui seul, assure une protection complète à l’utilisateur.
Bien que Microsoft n'ait pas officiellement communiqué les raisons de ce retrait, beaucoup soupçonnent une réaction de la part de partenaires commerciaux et de fabricants de solutions antivirus commerciales. Le marché de la sécurité informatique génère encore des milliards de dollars chaque année. Affirmer publiquement que les logiciels antivirus supplémentaires deviennent superflus pourrait être perçu comme une tentative d'évincer la concurrence de l'écosystème Windows. Cela est d'autant plus vrai que Microsoft fait depuis longtemps l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités de régulation qui analysent l'impact de l'entreprise sur le marché des logiciels et des services numériques.
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