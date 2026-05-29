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Test INDUSTRIA 2 (PC) - Un voyage de science-fiction mystérieux se poursuit.
Publié le: 29/05/2026 @ 15:26:53: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosD'une durée de seulement deux heures et fortement influencé par Half-Life 2, le premier Industria donnait l'impression d'être un FPS à petit budget, proche d'une démo technique. Industria 2 souligne à quel point le premier opus était novateur, la suite apparaissant comme une version largement améliorée. Il s'agit d'un survival horror à la conception assez simple. Quant à l'intrigue, elle fait suite au premier Industria qui débutait dans le Berlin de la Guerre froide, le jour de la chute du Mur. Notre héroïne se trouvait du côté soviétique, où Walter, son mari et grand scientifique, active une mystérieuse machine qui le transporte dans un univers parallèle. Nora tente de le suivre, pénétrant dans ce monde alternatif, un Berlin dystopique et en ruines. Là, elle découvrira qu'une IA, ATLAS, a pris le contrôle du monde. La fin du premier Industria a rapproché Nora de Walter, aboutissant à une révélation brutale : son mari aurait voulu quitter son corps et fusionner avec le réseau ATLAS pour combattre l'IA (qu'il avait lui-même créée dans notre monde). La suite reprend presque immédiatement après la fin du premier jeu, et nous remet aux commandes de Nora. L'héroïne cherche désormais à localiser Walter et à retourner dans son monde. Elle rencontrera bientôt Marlène, membre de la Résistance, qui, elle aussi, tente de retrouver Nora. Nous n'entrerons pas davantage dans les détails de l'intrigue, car Industria 2 propose un scénario qui se veut complexe mais qui, au final, se révèle indifférent et pauvre en informations. Au moins, la présence assez fréquente de Marlène est agréable, grâce à son optimisme et à l'image réconfortante de soutien mutuel qu'elle affiche avec Nora – même si ce dernier point ne concerne que le scénario, car en termes de gameplay, son rôle est assez limité.

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