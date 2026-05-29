Un ingénieur de Google fait fortune sur Polymarket en pariant avec des données secrètes

Les autorités américaines accusent un employé de Google d'avoir exploité un accès à des données confidentielles de l'entreprise pour empocher plus de 1,2 million de dollars de profits grâce au marché de paris Polymarket. L'affaire est rapidement devenue l'un des scandales les plus retentissants impliquant marchés de prédiction et délit d'initié dans le secteur technologique. Selon le FBI et le département de la Justice américain, l'ingénieur logiciel italien Michele Spagnuolo aurait eu connaissance des résultats de Google « L'année en recherche 2025 » avant leur publication. Les enquêteurs affirment que cela lui a permis de placer des paris avec un taux de réussite proche de 100 %. Spagnuolo aurait utilisé le compte « AlphaRaccoon » sur la plateforme Polymarket, où des paris massifs étaient placés sur les personnes qui figureraient parmi les plus recherchées sur Google en 2025. Le FBI affirme que l'homme a misé plus de 2,7 millions de dollars. Parmi les personnalités visées figuraient Donald Trump, Elon Musk, Taylor Swift, Kendrick Lamar et le pape Léon XIV. Les mises les plus importantes portaient sur des scénarios jugés probables par le marché. D'après les documents judiciaires, le compte AlphaRaccoon fournissait régulièrement des résultats d'une précision quasi parfaite. Au sein de la communauté Polymarket, des soupçons ont rapidement émergé quant à l'accès de l'utilisateur à des informations non publiques. Des discussions ont éclaté sur Discord et Platform X avant même l'intervention officielle. Les utilisateurs ont commencé à analyser l'historique des paris et à souligner que les performances d'AlphaRaccoon semblaient irréalistes, même pour un acteur expérimenté des marchés de prédiction.
Les enquêteurs affirment que Spagnuolo avait accès à des outils internes de Google contenant des données non publiques relatives au rapport « L'année en recherche ». Selon le FBI, l'ingénieur a utilisé des systèmes accessibles aux employés de l'entreprise et a exploité ces informations avant la publication des résultats. Google a confirmé la suspension de l'employé. L'entreprise a déclaré aux médias que l'utilisation d'informations confidentielles pour placer des paris constituait une violation grave de son règlement intérieur. Il est intéressant de noter que le géant de Mountain View souligne que l'accès à cet outil n'était pas exclusif et que d'autres employés pouvaient également l'utiliser. Le problème s'est avéré être l'utilisation des données à des fins d'enrichissement personnel. Le FBI et la Commission américaine du commerce des contrats à terme sur les matières premières affirment que Spagnuolo a tenté de dissimuler des flux financiers en utilisant des cryptomonnaies. D'après les enquêteurs, le compte AlphaRaccoon a été approvisionné via un portefeuille de cryptomonnaies spécifique, lui-même lié par la suite à un compte appartenant à l'accusé. L'analyse de la blockchain, des documents des plateformes d'échange de cryptomonnaies et des données des prestataires de paiement a permis aux autorités de reconstituer l'intégralité du flux financier. Une fois les paris réglés, le compte aurait reçu plus de 3,9 millions de dollars en stablecoins indexés sur le dollar américain. Les fonds ont ensuite été transférés via différents portefeuilles de cryptomonnaies. Le FBI pense qu'une partie de ces millions supplémentaires pourrait provenir d'autres paris effectués à l'aide d'informations non publiques.
Cette affaire affecte également Polymarket. La plateforme est sous surveillance depuis des mois de la part des autorités de régulation et des institutions financières américaines. La popularité des marchés de prédiction croît rapidement et les utilisateurs les considèrent de plus en plus comme une alternative aux paris ou aux investissements traditionnels. Les services de renseignement américains indiquent que les délits d'initiés pourraient devenir l'un des principaux problèmes de ce type de plateformes. Contrairement au marché boursier, la frontière entre l'analyse de données et l'exploitation d'informations confidentielles demeure beaucoup moins nette. Cette affaire pourrait entraîner un contrôle plus strict des marchés de prédiction et des plateformes basées sur les cryptomonnaies. Aux États-Unis, un débat est déjà en cours quant à l'opportunité de soumettre ces services à une réglementation encore plus rigoureuse. Le département de la Justice des États-Unis a inculpé Spagnuolo de fraude aux télécommunications, de fraude sur les matières premières et de blanchiment d'argent. Ces chefs d'accusation sont passibles d'une peine maximale cumulée de 50 ans de prison. Parallèlement, une action civile est en cours, intentée par la CFTC. L'autorité de régulation réclame la restitution de tous les profits indûment perçus ainsi que des sanctions financières supplémentaires.
Les enquêteurs affirment que Spagnuolo avait accès à des outils internes de Google contenant des données non publiques relatives au rapport « L'année en recherche ». Selon le FBI, l'ingénieur a utilisé des systèmes accessibles aux employés de l'entreprise et a exploité ces informations avant la publication des résultats. Google a confirmé la suspension de l'employé. L'entreprise a déclaré aux médias que l'utilisation d'informations confidentielles pour placer des paris constituait une violation grave de son règlement intérieur. Il est intéressant de noter que le géant de Mountain View souligne que l'accès à cet outil n'était pas exclusif et que d'autres employés pouvaient également l'utiliser. Le problème s'est avéré être l'utilisation des données à des fins d'enrichissement personnel. Le FBI et la Commission américaine du commerce des contrats à terme sur les matières premières affirment que Spagnuolo a tenté de dissimuler des flux financiers en utilisant des cryptomonnaies. D'après les enquêteurs, le compte AlphaRaccoon a été approvisionné via un portefeuille de cryptomonnaies spécifique, lui-même lié par la suite à un compte appartenant à l'accusé. L'analyse de la blockchain, des documents des plateformes d'échange de cryptomonnaies et des données des prestataires de paiement a permis aux autorités de reconstituer l'intégralité du flux financier. Une fois les paris réglés, le compte aurait reçu plus de 3,9 millions de dollars en stablecoins indexés sur le dollar américain. Les fonds ont ensuite été transférés via différents portefeuilles de cryptomonnaies. Le FBI pense qu'une partie de ces millions supplémentaires pourrait provenir d'autres paris effectués à l'aide d'informations non publiques.
Cette affaire affecte également Polymarket. La plateforme est sous surveillance depuis des mois de la part des autorités de régulation et des institutions financières américaines. La popularité des marchés de prédiction croît rapidement et les utilisateurs les considèrent de plus en plus comme une alternative aux paris ou aux investissements traditionnels. Les services de renseignement américains indiquent que les délits d'initiés pourraient devenir l'un des principaux problèmes de ce type de plateformes. Contrairement au marché boursier, la frontière entre l'analyse de données et l'exploitation d'informations confidentielles demeure beaucoup moins nette. Cette affaire pourrait entraîner un contrôle plus strict des marchés de prédiction et des plateformes basées sur les cryptomonnaies. Aux États-Unis, un débat est déjà en cours quant à l'opportunité de soumettre ces services à une réglementation encore plus rigoureuse. Le département de la Justice des États-Unis a inculpé Spagnuolo de fraude aux télécommunications, de fraude sur les matières premières et de blanchiment d'argent. Ces chefs d'accusation sont passibles d'une peine maximale cumulée de 50 ans de prison. Parallèlement, une action civile est en cours, intentée par la CFTC. L'autorité de régulation réclame la restitution de tous les profits indûment perçus ainsi que des sanctions financières supplémentaires.
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