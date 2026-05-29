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YouTube se transforme en Spotify, mais en version intelligente
Publié le: 29/05/2026 @ 14:47:05: Par Nic007 Dans "Musique"
MusiqueYouTube enrichit son offre pour les abonnés Premium et se concentre de plus en plus sur les podcasts. L'entreprise a annoncé plusieurs nouvelles fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle, conçues pour faciliter l'écoute de vidéos plus longues et la découverte de nouveaux contenus. Ces changements interviennent juste avant une augmentation de prix prévue pour les abonnements aux États-Unis. La nouveauté la plus intéressante semble être la fonction de vitesse automatique, déjà disponible sur les appareils Android et bientôt disponible sur iPhone. Cette fonction ajuste automatiquement la vitesse de lecture en fonction du contenu. Concrètement, YouTube peut accélérer les passages où la narration est plus lente tout en ralentissant la lecture lors des moments importants. L'objectif est d'améliorer l'expérience d'écoute des podcasts, des conférences et des ressources pédagogiques sans avoir à effectuer de réglages manuels. Une autre nouveauté exploite l'intelligence artificielle pour recommander des podcasts. La fonctionnalité « Demander à Music », déjà connue des utilisateurs de YouTube Music, a été mise à jour avec de nouvelles options de recherche. Le système peut désormais recommander des podcasts en fonction de l'humeur de l'utilisateur, de ses sujets de prédilection ou des programmes qu'il a déjà écoutés. De quoi faciliter et personnaliser la découverte de nouveaux créateurs. Pour le moment, cette solution est uniquement disponible pour les abonnés YouTube Premium et YouTube Music Premium dans certains pays.

Les utilisateurs d'Android ont également accès à un nouveau mode « En déplacement ». Cette fonctionnalité est conçue pour ceux qui écoutent du contenu en arrière-plan, par exemple en marchant, en conduisant ou en faisant de l'exercice. La nouvelle interface permet un accès plus rapide aux commandes principales, comme l'avance rapide, le retour en arrière et la reprise de la lecture. YouTube annonce que cette solution sera également disponible sur iOS dans les prochains mois.
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