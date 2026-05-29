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Intel dévoile les puces Arc G3 pour "consoles" portables.
Publié le: 29/05/2026 @ 14:46:05: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelIntel a officiellement dévoilé sa nouvelle famille de chipsets Arc G3, conçue pour les PC portables de jeu. Le fabricant ambitionne de renforcer sa présence sur le segment des consoles portables, jusqu'ici presque entièrement dominé par les chipsets AMD. La gamme Arc G3 comprend deux modèles : l’Arc G3 et l’Arc G3 Extreme. Tous deux sont basés sur la future plateforme Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake) et intègrent une puce graphique basée sur l’architecture Xe3. La version la plus performante est équipée d’un GPU Arc B390 à 12 cœurs Xe3, tandis que la version moins puissante intègre l’Arc B370 à 10 cœurs. Côté processeur, les deux modèles proposent une configuration identique à 14 cœurs : deux cœurs P hautes performances, huit cœurs E basse consommation et quatre cœurs LP E supplémentaires. Intel n’a pas encore communiqué les caractéristiques techniques détaillées concernant les fréquences d’horloge et la consommation énergétique. Il est de notoriété publique que ce marché est le domaine d'AMD depuis plusieurs années. La Steam Deck et des appareils populaires comme l'ASUS ROG Ally X et la Lenovo Legion Go utilisent des processeurs Ryzen Z. Intel s'y était déjà essayé avec la MSI Claw, mais les nouvelles puces Arc G3 se veulent la première étape vers la création d'une plateforme dédiée aux consoles PC portables.

L'une des nouveautés les plus intéressantes des modèles Arc G3 Extreme est la technologie Intel Precompiled Shaders. Elle évite de compiler localement les shaders au premier lancement d'un jeu. Les utilisateurs téléchargent des fichiers précompilés, ce qui réduit considérablement les temps d'attente et élimine certains problèmes de recadrage d'images. Les nouvelles puces prendront pleinement en charge la technologie XeSS 3, qui inclut la mise à l'échelle d'image assistée par IA, la réduction de la latence et la génération multi-images. Les jeux compatibles pourront ainsi fonctionner de manière plus fluide, même avec des paramètres graphiques exigeants. Intel souligne également que l'Arc G3 offrira des normes de connectivité modernes, notamment le Wi-Fi 7 R2, le Bluetooth 6 double mode et le Thunderbolt 4. D'après Intel, les premiers ordinateurs portables équipés de puces Arc G3 devraient arriver dans les prochains mois. Acer, MSI et OneXPlayer, entre autres, travaillent déjà sur leurs modèles. Le fabricant prévoit de présenter plus largement ces nouveaux appareils au Computex, où les utilisateurs pourront en découvrir les performances. Bien que des comparaisons directes avec les processeurs Ryzen Z soient encore à venir, Intel montre clairement qu'elle n'a pas l'intention d'abandonner le marché des PC de jeu portables sans se battre.
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