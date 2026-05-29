TikTok développe son propre processeur d'IA. ByteDance en a assez d'attendre Intel et AMD.

 Se connecter 
 Se connecter 
        
TikTok développe son propre processeur d'IA. ByteDance en a assez d'attendre In...
Publié le: 29/05/2026 @ 00:00:05: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielByteDance, propriétaire de TikTok, développe son propre processeur serveur destiné à alimenter ses services d'IA et ses ressources de calcul massives. La raison est simple : pénurie de puces, flambée des prix et délais de livraison qui commencent à rappeler ceux de la crise liée à la pandémie. Selon les informations révélées par Reuters, ByteDance ne dépend plus exclusivement de fournisseurs externes. L'entreprise souhaite maîtriser son infrastructure et s'affranchir du marché des processeurs, où Intel et AMD peinent à répondre à la demande exponentielle générée par l'essor de l'intelligence artificielle. Le nouveau processeur sera utilisé dans les serveurs hébergeant les services d'IA développés par ByteDance. Cela concerne principalement la plateforme Coze et les agents IA, qui accompagneront un nombre croissant d'utilisateurs. TikTok utilise déjà d'immenses centres de données pour les recommandations de contenu, l'analyse vidéo et le traitement des données utilisateur. Cependant, le développement des services d'IA engendre une demande en puissance de calcul sans précédent. Chaque chatbot, générateur de contenu ou assistant intelligent nécessite des milliers de puces spécialisées fonctionnant en continu. Le problème, c'est que le marché des processeurs pour serveurs commence à se saturer. Reuters rapporte que les prix des puces ont augmenté de 35 % au dernier trimestre. Parallèlement, les fabricants allongent les délais de livraison. En février, Intel aurait informé ses clients chinois d'un retard de six mois dans la livraison des lots de processeurs suivants. Pour une entreprise de l'envergure de TikTok, de tels retards représentent un risque réel pour le développement des services d'IA.

Plus intéressant encore, ByteDance n'a pas encore choisi l'architecture sur laquelle il basera son processeur. L'entreprise développe deux projets en parallèle. Le premier projet repose sur l'architecture ARM, une solution actuellement utilisée par les géants de la téléphonie mobile et de plus en plus par les centres de données. Le second projet utilise RISC-V, une architecture ouverte qui gagne en popularité en Chine. RISC-V est particulièrement attractif pour les entreprises technologiques chinoises. Il leur permet de concevoir leurs propres systèmes sans être tributaires des licences occidentales ni des restrictions américaines à l'exportation. Concrètement, cela se traduit par une plus grande indépendance technologique et la capacité de développer plus rapidement leurs propres solutions d'IA. ByteDance collaborera avec des partenaires externes chargés de la conception des puces et de la sécurisation des capacités de production dans les usines de semi-conducteurs. L'entreprise souhaite éviter qu'un produit finalisé ne se retrouve sur une liste d'attente de plusieurs mois.

ByteDance ne fait pas exception. Google, Amazon, Microsoft et Meta développent déjà leurs propres processeurs. Les entreprises technologiques ont conclu que l'achat de puces standard devenait trop coûteux et trop risqué. Google développe des processeurs TPU pour exécuter des modèles d'IA, Amazon investit dans les puces Graviton et Trainium, et Microsoft conçoit ses propres puces Maia. Même OpenAI s'intéresse de plus en plus à son propre matériel. Les analystes d'Omdia avaient prévenu il y a plusieurs mois que les pénuries de processeurs allaient s'aggraver. L'essor de l'IA a créé une situation où les fabricants de puces sont incapables d'augmenter leur production suffisamment rapidement. Le marché a atteint des niveaux absurdes. Selon des rapports antérieurs, Intel s'apprêtait même à vendre des puces présentant des défauts mineurs qui auraient été rejetées lors du contrôle qualité peu de temps auparavant. La hausse des prix de la mémoire, les problèmes de production et le nombre limité d'usines de semi-conducteurs incitent de plus en plus de géants de la tech à considérer leurs propres processeurs comme une nécessité stratégique. ByteDance souhaite rejoindre ce groupe avant que les pénuries ne s'aggravent.
Une faille de sécurité importante dans... »« Microsoft a transféré des données de ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 28-05MatérielValve n'a toujours pas fixé le prix de la Steam Machine.
 28-05MatérielLa Steam Deck est plus chère que la PS5 Pro, Valve augmentant considérablement ses prix.
 26-05MatérielSamsung lance une mémoire à 900 couches
 25-05MatérielLa technologie OLED conquiert le marché des moniteurs. Les ventes ont explosé de 78 %.
 22-05MatérielLa console rétro de Lenovo propose des dizaines de ROM piratées ; Nintendo va être furieux. 1
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Sécurité29-05
Une faille de sécurité importante dans 7-Zip. Ouvrir l'archive pourrait vous causer des problèmes.
 Matériel29-05
TikTok développe son propre processeur d'IA. ByteDance en a assez d'attendre Intel et AMD.
 Microsoft28-05
Microsoft a transféré des données de responsables européens au gouvernement américain. Plus précisément, celles de la DSA.
 Jeux Vidéos28-05
Call of Duty : Modern Warfare 4 annoncé, sortie prévue le 23 octobre
 Economie28-05
LG pourrait céder sa division téléviseurs à Hisense. La Chine prend le contrôle du secteur.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page