TikTok développe son propre processeur d'IA. ByteDance en a assez d'attendre Intel et AMD.

ByteDance, propriétaire de TikTok, développe son propre processeur serveur destiné à alimenter ses services d'IA et ses ressources de calcul massives. La raison est simple : pénurie de puces, flambée des prix et délais de livraison qui commencent à rappeler ceux de la crise liée à la pandémie. Selon les informations révélées par Reuters, ByteDance ne dépend plus exclusivement de fournisseurs externes. L'entreprise souhaite maîtriser son infrastructure et s'affranchir du marché des processeurs, où Intel et AMD peinent à répondre à la demande exponentielle générée par l'essor de l'intelligence artificielle. Le nouveau processeur sera utilisé dans les serveurs hébergeant les services d'IA développés par ByteDance. Cela concerne principalement la plateforme Coze et les agents IA, qui accompagneront un nombre croissant d'utilisateurs. TikTok utilise déjà d'immenses centres de données pour les recommandations de contenu, l'analyse vidéo et le traitement des données utilisateur. Cependant, le développement des services d'IA engendre une demande en puissance de calcul sans précédent. Chaque chatbot, générateur de contenu ou assistant intelligent nécessite des milliers de puces spécialisées fonctionnant en continu. Le problème, c'est que le marché des processeurs pour serveurs commence à se saturer. Reuters rapporte que les prix des puces ont augmenté de 35 % au dernier trimestre. Parallèlement, les fabricants allongent les délais de livraison. En février, Intel aurait informé ses clients chinois d'un retard de six mois dans la livraison des lots de processeurs suivants. Pour une entreprise de l'envergure de TikTok, de tels retards représentent un risque réel pour le développement des services d'IA.
Plus intéressant encore, ByteDance n'a pas encore choisi l'architecture sur laquelle il basera son processeur. L'entreprise développe deux projets en parallèle. Le premier projet repose sur l'architecture ARM, une solution actuellement utilisée par les géants de la téléphonie mobile et de plus en plus par les centres de données. Le second projet utilise RISC-V, une architecture ouverte qui gagne en popularité en Chine. RISC-V est particulièrement attractif pour les entreprises technologiques chinoises. Il leur permet de concevoir leurs propres systèmes sans être tributaires des licences occidentales ni des restrictions américaines à l'exportation. Concrètement, cela se traduit par une plus grande indépendance technologique et la capacité de développer plus rapidement leurs propres solutions d'IA. ByteDance collaborera avec des partenaires externes chargés de la conception des puces et de la sécurisation des capacités de production dans les usines de semi-conducteurs. L'entreprise souhaite éviter qu'un produit finalisé ne se retrouve sur une liste d'attente de plusieurs mois.
ByteDance ne fait pas exception. Google, Amazon, Microsoft et Meta développent déjà leurs propres processeurs. Les entreprises technologiques ont conclu que l'achat de puces standard devenait trop coûteux et trop risqué. Google développe des processeurs TPU pour exécuter des modèles d'IA, Amazon investit dans les puces Graviton et Trainium, et Microsoft conçoit ses propres puces Maia. Même OpenAI s'intéresse de plus en plus à son propre matériel. Les analystes d'Omdia avaient prévenu il y a plusieurs mois que les pénuries de processeurs allaient s'aggraver. L'essor de l'IA a créé une situation où les fabricants de puces sont incapables d'augmenter leur production suffisamment rapidement. Le marché a atteint des niveaux absurdes. Selon des rapports antérieurs, Intel s'apprêtait même à vendre des puces présentant des défauts mineurs qui auraient été rejetées lors du contrôle qualité peu de temps auparavant. La hausse des prix de la mémoire, les problèmes de production et le nombre limité d'usines de semi-conducteurs incitent de plus en plus de géants de la tech à considérer leurs propres processeurs comme une nécessité stratégique. ByteDance souhaite rejoindre ce groupe avant que les pénuries ne s'aggravent.
Plus intéressant encore, ByteDance n'a pas encore choisi l'architecture sur laquelle il basera son processeur. L'entreprise développe deux projets en parallèle. Le premier projet repose sur l'architecture ARM, une solution actuellement utilisée par les géants de la téléphonie mobile et de plus en plus par les centres de données. Le second projet utilise RISC-V, une architecture ouverte qui gagne en popularité en Chine. RISC-V est particulièrement attractif pour les entreprises technologiques chinoises. Il leur permet de concevoir leurs propres systèmes sans être tributaires des licences occidentales ni des restrictions américaines à l'exportation. Concrètement, cela se traduit par une plus grande indépendance technologique et la capacité de développer plus rapidement leurs propres solutions d'IA. ByteDance collaborera avec des partenaires externes chargés de la conception des puces et de la sécurisation des capacités de production dans les usines de semi-conducteurs. L'entreprise souhaite éviter qu'un produit finalisé ne se retrouve sur une liste d'attente de plusieurs mois.
ByteDance ne fait pas exception. Google, Amazon, Microsoft et Meta développent déjà leurs propres processeurs. Les entreprises technologiques ont conclu que l'achat de puces standard devenait trop coûteux et trop risqué. Google développe des processeurs TPU pour exécuter des modèles d'IA, Amazon investit dans les puces Graviton et Trainium, et Microsoft conçoit ses propres puces Maia. Même OpenAI s'intéresse de plus en plus à son propre matériel. Les analystes d'Omdia avaient prévenu il y a plusieurs mois que les pénuries de processeurs allaient s'aggraver. L'essor de l'IA a créé une situation où les fabricants de puces sont incapables d'augmenter leur production suffisamment rapidement. Le marché a atteint des niveaux absurdes. Selon des rapports antérieurs, Intel s'apprêtait même à vendre des puces présentant des défauts mineurs qui auraient été rejetées lors du contrôle qualité peu de temps auparavant. La hausse des prix de la mémoire, les problèmes de production et le nombre limité d'usines de semi-conducteurs incitent de plus en plus de géants de la tech à considérer leurs propres processeurs comme une nécessité stratégique. ByteDance souhaite rejoindre ce groupe avant que les pénuries ne s'aggravent.
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