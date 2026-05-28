Call of Duty : Modern Warfare 4 annoncé, sortie prévue le 23 octobre

Publié le: 28/05/2026 @ 17:57:58: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Développé par Infinity Ward, Modern Warfare 4 se déroule dans un conflit mondial qui s'intensifie rapidement, centré sur la péninsule coréenne. Les joueurs incarnent le soldat Park, un jeune Sud-Coréen plongé au cœur d'une invasion nord-coréenne à grande échelle. À l'arrière, le capitaine Price, ancien opérateur devenu hors-la-loi, œuvre en marge du système qu'il servait autrefois, à la recherche d'une arme qui menace de plonger le monde dans le chaos. La campagne emmène les joueurs aux quatre coins du monde : combats rapprochés à New York, courses-poursuites haletantes dans les rues de Paris, raids nocturnes du SAS à Mumbai et, bien sûr, la guerre des tranchées en Corée. Le mode multijoueur offre des combats réalistes et précis, grâce à des mouvements fluides qui permettent un contrôle accru. Il introduit l'Autorité balistique, une innovation majeure axée sur les armes, pour une expérience de tir plus authentique que jamais dans Modern Warfare. Modern Warfare 4 sera lancé avec 12 cartes principales, couvrant des environnements visuellement distincts à travers le monde, ainsi que Kill Block, un nouveau champ de bataille dynamique dont la configuration se renouvelle entre chaque manche, offrant plus de 500 possibilités. DMZ fait son grand retour et promet une expérience d'extraction ultime dans Call of Duty. Jouez en solo ou en escouade et plongez-vous dans une zone de combat en constante évolution où chaque déploiement est unique. Plus d'informations sur DMZ seront dévoilées le 7 juin.
Modern Warfare 4 a été conçu en accordant une attention particulière aux joueurs PC, grâce à un partenariat entre Infinity Ward et Beenox visant à offrir un contrôle accru sur les performances, la qualité visuelle, la réactivité et la personnalisation sur cette plateforme. Modern Warfare 4 sortira le 23 octobre 2026 sur Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC et, pour la première fois, sur Nintendo Switch 2.
Modern Warfare 4 a été conçu en accordant une attention particulière aux joueurs PC, grâce à un partenariat entre Infinity Ward et Beenox visant à offrir un contrôle accru sur les performances, la qualité visuelle, la réactivité et la personnalisation sur cette plateforme. Modern Warfare 4 sortira le 23 octobre 2026 sur Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC et, pour la première fois, sur Nintendo Switch 2.
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