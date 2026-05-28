 Se connecter 
 Se connecter 
        
Call of Duty : Modern Warfare 4 annoncé, sortie prévue le 23 octobre
Publié le: 28/05/2026 @ 17:57:58: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosDéveloppé par Infinity Ward, Modern Warfare 4 se déroule dans un conflit mondial qui s'intensifie rapidement, centré sur la péninsule coréenne. Les joueurs incarnent le soldat Park, un jeune Sud-Coréen plongé au cœur d'une invasion nord-coréenne à grande échelle. À l'arrière, le capitaine Price, ancien opérateur devenu hors-la-loi, œuvre en marge du système qu'il servait autrefois, à la recherche d'une arme qui menace de plonger le monde dans le chaos. La campagne emmène les joueurs aux quatre coins du monde : combats rapprochés à New York, courses-poursuites haletantes dans les rues de Paris, raids nocturnes du SAS à Mumbai et, bien sûr, la guerre des tranchées en Corée. Le mode multijoueur offre des combats réalistes et précis, grâce à des mouvements fluides qui permettent un contrôle accru. Il introduit l'Autorité balistique, une innovation majeure axée sur les armes, pour une expérience de tir plus authentique que jamais dans Modern Warfare. Modern Warfare 4 sera lancé avec 12 cartes principales, couvrant des environnements visuellement distincts à travers le monde, ainsi que Kill Block, un nouveau champ de bataille dynamique dont la configuration se renouvelle entre chaque manche, offrant plus de 500 possibilités. DMZ fait son grand retour et promet une expérience d'extraction ultime dans Call of Duty. Jouez en solo ou en escouade et plongez-vous dans une zone de combat en constante évolution où chaque déploiement est unique. Plus d'informations sur DMZ seront dévoilées le 7 juin.



Modern Warfare 4 a été conçu en accordant une attention particulière aux joueurs PC, grâce à un partenariat entre Infinity Ward et Beenox visant à offrir un contrôle accru sur les performances, la qualité visuelle, la réactivité et la personnalisation sur cette plateforme. Modern Warfare 4 sortira le 23 octobre 2026 sur Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC et, pour la première fois, sur Nintendo Switch 2.
« LG pourrait céder sa division télévis...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 28-05Jeux VidéosTest Magic Exposure 2 (PS5) - Un visual novel tranquille
 27-05Jeux VidéosTest Atomic Owl (PS5) - Prenez les armes contre un sorcier Corbeau maléfique.
 26-05Jeux VidéosFar Cry 7 comme laboratoire d'IA générative ?
 26-05Jeux VidéosLe nouveau Call of Duty marque le retour de Modern Warfare
 26-05Jeux VidéosTest Starbites (PS5) - Du neuf avec du vieux
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Jeux Vidéos28-05
Call of Duty : Modern Warfare 4 annoncé, sortie prévue le 23 octobre
 Economie28-05
LG pourrait céder sa division téléviseurs à Hisense. La Chine prend le contrôle du secteur.
 Matériel28-05
Valve n'a toujours pas fixé le prix de la Steam Machine.
 Jeux Vidéos28-05
Test Magic Exposure 2 (PS5) - Un visual novel tranquille
 Social28-05
L'Allemagne souhaite contrôler les algorithmes de Facebook et TikTok. Le gouvernement identifiera les médias « pertinents ».
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page